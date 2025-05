Monreale, i 105 anni dello storico negozio di ferramenta "Messina"

La data coincide con quello che sarebbe stato il compleanno del suo titolare di una vita: Totuccio, scomparso nel 2016

MONREALE, 30 maggio – Oggi è un giorno molto importante per il negozio di ferramenta e colori e "casalinghi" “Messina” di corso Pietro Novelli, storico esercizio commerciale monrealese.

È il giorno in cui i titolari celebrano i 105 anni di attività, che aprì i battenti nel lontano 1920, ma è pure il giorno in cui Totuccio Messina (nella foto), una vera e propria istituzione del commercio monrealese, avrebbe compiuto 90 anni.

Un’attività che vide la luce, come detto, nel lontano 1920, quando Giovani Messina, il primo titolare della bottega, tornò dall'America, dopo essere partito con suo fratello Vincenzo per lavoro. Solo lui, però, fece ritorno nuovamente in Sicilia e per stare accanto alla mamma cercò lavoro a Monreale. Poi un giorno, camminando per corso Pietro Novelli, vide un “Affittasi” di un locale e lì iniziò a vendere chiodi, sabbia che serviva per lucidare le pentole di rame, pomata per scarpe che vendeva a peso, petrolio per lampade e altro che veniva usato in quel periodo.

Dopo qualche anno si sposò, proseguendo la sua attività assieme alla moglie e ai figli che frattanto erano arrivati: appunto Totuccio ed Elisa, indimenticata ceramista di fama internazionale. E fu proprio Totuccio a condurre l’attività commerciale per tantissimi anni fino al 20 novembre del 2016, giorno della sua scomparsa all’età di 81 anni.

Di Totuccio Messina sono ancora in molti a ricordarne la figura sempre allegra e gioviale al banco del negozio, di aspetto giovanile, malgrado l'età che avanzava. Totuccio Messina amava salutare tanti dei suoi numerosi clienti con uno “Ciao, giovane” che strappava sempre un sorriso. In tanti erano a chiamarlo simpaticamente, soprattutto tanti anni fa, “Dino Zoff”, per via della straordinaria somiglianza con il grande portiere della Juventus e della Nazionale, campione del mondo di Spagna ’82. Appassionato di automobilismo, in gioventù aveva pure gareggiato in categorie minori, conseguendo tante vittorie. Oggi la sua attività, che, appunto oggi celebra i 105 anni di storia, è condotta dalla moglie, dalla figlia Sara e dal genero.