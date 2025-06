L’artista monrealese Sergio Mammina sarà ricordato sabato a Bagheria

Scomparso nel 2023, è stato un apprezzato e stimato pittore e grafico

MONREALE, 23 giugno – Sono trascorsi poco più di due anni da quando Sergio Mammina (nella foto) ci ha lasciato.

Nato a Monreale nel 1948, ha studiato presso l’istituto statale d’arte e presso l'Accademia di belle arti di Palermo; si è quindi abilitato all’insegnamento di disegno e storia dell’arte negli istituti di secondo grado e di discipline geometrico-architettoniche, arredamento e scenotecnica nelle scuole superiori.

Dopo aver svolto l’attività di insegnante in diversi istituti di istruzione artistica, dal 1982 al 2005 è stato titolare della cattedra di tecnologie e disegno tecnico presso l’istituto superiore “Ettore Majorana” di Palermo; è stato componente del comitato di consulenza per le tecnologie didattiche multimediali del Provveditorato agli Studi di Palermo.

Nel corso della sua lunga e apprezzata carriera artistica, si è affermato in ambito nazionale sia come grafico che come pittore, partecipando a numerose mostre collettive ed ottenendo prestigiosi premi e riconoscimenti.

L’illustre critico d’arte Francesco Carbone ha scritto di lui: «Sergio Mammina si distingue per la sua particolare inventiva che coglie le contraddizioni della nostra civiltà tecnologica e la sua azione devastatrice rispetto all’ambiente. Egli appare così, ed è, l’artefice di un discorso pittorico che negli elementi costitutivi del quadro - superficie, segno, colore - porta una sorta di “aristocrazia” formale, di abilità descrittiva e di esecuzione tecnica che ne fanno un punto di riferimento preciso nell’attuale panorama della cultura figurativa non soltanto siciliana».

Sabato prossimo alle 17.30 a Bagheria, nei locali del centro culturale “Piero Montana”, si svolgerà l’evento “Ricordare Sergio Mammina, l’uomo e l’artista”, a cui prenderanno parte Calogero Barba, direttore dell’archivio di comunicazione visiva e libri d’artista di San Cataldo, e Tommaso Romano, noto letterato e presidente della Fondazione Thule.

Chi ha conosciuto personalmente Sergio Mammina, oltre alle sue indubbie qualità artistiche, ha avuto modo di apprezzarne le alte doti culturali e la brillante intelligenza, nonché la raffinata ed elegante ironia. Di certo, la “sua” Monreale ha il dovere di mantenere vivo il suo ricordo.