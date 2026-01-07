''La poesia non sta ne lu idioma, sta ne la vena, ne lu spiritu e ne li pinseri''

Ecco le parole con cui il poeta monrealese Antonio Veneziano definiva l'ispirazione poetica. Oggi lo ricordiamo sulle pagine del nostro quotidiano

MONREALE, 7 gennaio – Nella ricorrenza dedicata alla memoria di Antonio Veneziano, illustre poeta monrealese del Rinascimento europeo, intendiamo ricordarlo attraverso le sue stesse parole, tratte dall’epistola dedicatoria del suo Canzoniere, che accompagnava la “Celia”, inviata in dono al viceré il 13 dicembre del 1581.

“La poesia non sta ne lu idioma, sta ne la vena, ne lu spiritu e ne li pinseri. Benchi iu, per grazia di Diu, saccia autramenti scriviri, per hora m'è placiutu mustrarimi ne lu miu proppiu visaggiu; quandu vurrò farimi mascara, mustrirò chi cussì beni fazzu la mia parti comu ogni autru porria fari. E si issi per voliri satisfari chiù, haviria fattu o tanti odi, o tanti epigrammi. Ma risolvasi ognunu chi un grandi affettu non si basta meghiu esplicari chi in maternu: e cussì videmu quand'unu è troppu in colera o superchiu allegru dà subitu ne la propia sua lingua, per istruttissimu chi sia di parlari autri linguaggi”

Con queste parole Antonio Veneziano giustificava nell’epistola dedicatoria delle sue Rime siciliane il ricorso al dialetto siciliano come lingua prescelta per la sua opera, sottolineando come lo spirito della poesia non risieda tanto nella scelta dell’idioma quanto nell’autentica ispirazione poetica dell’autore, che trova perciò, proprio nell’idioma materno, il riferimento diretto per esprimere tutta la sua genuinità, autenticità e originalità.

E originale Antonio Veneziano lo fu sin dalla sua nascita, la cui data è collocata a Monreale nel giorno 7 gennaio del 1543, coincidente per tradizione con quella del suo battesimo, unico dato certo a disposizione delle fonti storiche, mentre la sua morte avvenne a Palermo nel 1593. L’illustre poeta monrealese fu intellettuale di grande cultura, fine rappresentante della cultura umanistica in Sicilia ed ebbe importanti incarichi. La sua consacrazione letteraria avvenne il 26 aprile del 1578, quando la galera su cui viaggiava verso Madrid al seguito di quella del presidente del regno don Carlo d’Aragona Tagliavia, fu costretta alla resa dai pirati che lo fecero prigioniero: restò dunque ad Algeri dove conobbe Cervantes, autore del "Don Chisciotte", il quale gli inviò le sue Octavas Reales il 6 novembre del 1579, dedicandogli un vero e proprio poemetto. Successivamente il 28 novembre del 1580 siamo certi che il poeta rientrò a Monreale dove compare davanti a un notaio. Morì il 19 agosto del 1593 nell’esplosione del carcere del Castello a Mare, dove era detenuto.

Vogliamo ricordarlo, ancora una volta, sulle pagine del nostro quotidiano attraverso l’edizione critica di Gaetana Maria Rinaldi, professoressa di filologia romanza all’università di Palermo scomparsa nel 2011, che dedicò oltre trent’anni alla stesura dell’opera su Veneziano. Il riconoscimento dell’autografo nel manoscritto conservato nella biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace’’, databile all’ultimo ventennio del Cinquecento, ha consentito di escludere dalle Rime tutta una serie di componimenti apocrifi che nel corso dei secoli erano stati inseriti all’interno dell’opera. Inoltre, esso è dotato di un ricco apparato decorativo, che contiene illustrazioni allegoriche a penna, di cui alcune a piena pagina, che secondo gli studiosi sono state ideate dallo stesso autore, come ben studiato nel terzo saggio in premessa all’edizione critica citata a cura di Francesco Carapezza.

Il canzoniere di Veneziano conta ben 807 componimenti più cinque lunghi per un’estensione totale paragonabile al Canzoniere di Petrarca, tanto da rendere noto il poeta monrealese come il ‘’Petrarca di Sicilia’’, tra questi spiccano "Celia", in versi siciliani, dedicato alla donna amata, "Nenia" ed "Agonia", ma anche le cosiddette ‘’Canzuni spirituali’’. Come ricordato nello studio citato, nel 1627 Vincenzo Di Giovanni nel Palermo Restaurato scrisse che Antonio Veneziano ‘’ebbe nella nostra patria il primato: fu d'ingegno acuto e peregrino, di somma sapienza e dottrina, di stile eroico e sublime [...]. Le sue canzoni furono di tanto pregio, che ogni cosa bella si reputava da lui [...]. Amò egli la sua Celia, per la qual compose cento canzoni, tutte di pensieri celesti, e quelle chiamò La Celia. Compose anco molti altri capitoli di gran diletto».

Auspichiamo così, ricordandolo ancora una volta nel giorno tradizionalmente deputato alla sua memoria, che sempre più occasioni possano essere promosse nel suo ricordo nella speranza che fare memoria di coloro che hanno dato lustro alla nostra comunità possa essere sorgente di nuova luce anche per il nostro futuro.