Vincenzo Miceli, l’imprenditore che disse no alla mafia: una storia di coraggio da raccontare nelle scuole

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani vuole raccontare la sua vicenda nelle scuole

MONREALE, 22 gennaio – Ci sono storie che il tempo rischia di seppellire sotto il peso dell’oblio, ma che invece meritano di essere riportate alla luce perché parlano al presente.

Una di queste è la storia di Vincenzo Miceli, imprenditore edile di Monreale, ucciso dalla mafia il 23 gennaio 1990 per aver scelto la strada della legalità.

Miceli aveva 49 anni, era geometra, lavoratore instancabile e rappresentante legale della propria impresa, impegnata soprattutto nel settore delle opere pubbliche: illuminazione, edifici e infrastrutture realizzate per conto di enti pubblici. Un professionista serio, legato all’idea del lavoro come espressione di dignità personale e responsabilità sociale. Proprio per questo, quando la criminalità mafiosa avanzò le prime richieste estorsive, scelse senza esitazioni di rifiutare il pagamento del pizzo e denunciare.

Tra gli anni Ottanta e Novanta la Sicilia viveva una stagione drammatica. La mafia esercitava un controllo pervasivo sugli appalti pubblici, soffocando l’economia sana e imponendo la propria legge attraverso la violenza. Ribellarsi significava esporsi a ritorsioni gravissime. Vincenzo Miceli lo sapeva, ma non volle arretrare: rifiutò i compromessi, rifiutò di normalizzare l’illegalità, rifiutò di trasformare la paura in rassegnazione.

Le denunce, però, non furono accompagnate da una protezione adeguata. La sera del 23 gennaio 1990, mentre si trovava a bordo della sua automobile, Miceli venne assassinato con numerosi colpi di arma da fuoco. Un’esecuzione mafiosa dal chiaro valore simbolico: colpire chi non si piegava, lanciare un messaggio di terrore agli imprenditori onesti, “educare” con il sangue chiunque avesse pensato di sottrarsi al sistema del pizzo.

La verità giudiziaria arrivò solo molti anni dopo. Le prime indagini furono segnate da depistaggi, purtroppo frequenti in quella stagione della storia italiana. Solo grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Giovanni Brusca, Santino Di Matteo e Giuseppe Monticciolo, fu possibile ricostruire le responsabilità dell’omicidio. Lo stesso Brusca, figura simbolo della ferocia mafiosa, si sarebbe poi reso protagonista di altri crimini efferati che hanno segnato profondamente la coscienza civile del Paese.

Oggi la storia di Vincenzo Miceli non è solo il racconto di una vittima della mafia. È la testimonianza di un uomo comune che ha scelto di essere libero. Non era un magistrato né un rappresentante delle istituzioni: era un imprenditore, un cittadino, un lavoratore. Ed è proprio in questa “normalità” che risiede la forza del suo esempio.

Per questo il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene fondamentale raccontare vicende come la sua nelle scuole. La legalità non è un principio astratto, ma una scelta quotidiana, spesso scomoda, che richiede coraggio e coerenza. Portare agli studenti storie come quella di Miceli significa mostrare che il “quieto vivere” fondato sulla sottomissione all’illegalità è un’illusione: può offrire una sicurezza apparente, ma consuma la dignità, la libertà e il senso stesso di comunità.

Educare alla memoria significa educare alla responsabilità. Significa ricordare che ogni silenzio complice rafforza i sistemi di violenza, mentre anche una sola scelta di resistenza morale può diventare seme di cambiamento. Vincenzo Miceli ha pagato un prezzo altissimo per quella scelta, ma il suo esempio continua a parlare. E oggi più che mai merita di essere ascoltato.