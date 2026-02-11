San Castrense, santo della carità verso Dio e il prossimo

Patrono di Monreale, oggi nella sua memoria liturgica ne ricordiamo la storia

MONREALE, 11 febbraio – San Castrense, patrono di Monreale, è per molti un santo dimenticato, nonostante la sua storia non solo sia legata a quella di Monreale, ma abbia ancora oggi tanto da insegnarci.

La storia di San Castrense è la vicenda di un uomo, un esule, perseguitato a causa della fede, che riesce a salvarsi, a superare le avversità, rivelando la sua santità nel prendersi cura delle persone. Il giorno antecedente la sua morte disse ad alcuni suoi confratelli: “Come da vivo mi sono adoperato per guidarvi sulla retta via, allo stesso modo continuerò a proteggervi da ogni avversità anche in spirito, se Dio vorrà”.

Il legame storico di San Castrense con Monreale risale al tempo in cui l’arcivescovo di Capua, Alfano, accompagnando nel 1177 la principessa Giovanna, figlia di Re Enrico II d’Inghilterra e sorella di Riccardo ''Cuor di leone'', a Palermo, portò come dono di nozze al Re Guglielmo II il corpo di San Castrense senza la testa rimasta a Capua.

Ma le origini del santo, vescovo di Cartagine, affondano le loro radici nel lontano V secolo d.C., quando fu imbarcato, ai tempi della persecuzione dei Vandali di Genserico, su una nave priva di timone affinché morisse in mare, ma miracolosamente riuscì a sbarcare sulle coste della Campania dove iniziò a svolgere il suo mandato episcopale.

Vescovo di Castel Volturno o di Sessa Aurunca, secondo ciò che ci è stato tramandato, sappiamo che guidò con amore e grande impegno pastorale i suoi fedeli. In vita liberò un uomo posseduto dal demonio e salvò una nave carica di persone in mare. In particolare, di ciò resta testimonianza nei mosaici del duomo di Monreale, in cui San Castrense è raffigurato a sinistra mentre benedice un ossesso e lo libera dallo spirito maligno, che esce dalla bocca; nell'altra scena, invece, il santo si trova in mare, dove appare ad alcuni naviganti in preda alle onde e salva la nave dalle insidie dello stesso spirito che era stato cacciato dal corpo dell'ossesso.

Morì l’11 febbraio alla fine del V sec. d.C. a Volturno tra i suoi fedeli,che da subito lo venerarono in Campania e altri paesi. Fu ritenuto martire perché rappresentato in alcune pitture, rinvenute nel 1881 in una grotta a Calvi in provincia di Caserta, risalenti al VII secolo, insieme al martire Prisco.

La scorsa estate, dopo ben 848 anni, le reliquie del santo sono tornate per una breve visita in Campania sotto la guida dell’arcivescovo Gualtiero Isacchi, spostandosi da Marano di Napoli a Quarto Flegrea, Sessa Aurunca e Castelvolturno. Per 9 giorni le città campane che venerano il santo come patrono, sono state unite nella gioia e nella preghiera con un ricco programma di importanti iniziative religiose e musicali in suo onore e in memoria del suo sbarco in Campania, dove ancora a distanza di secoli è tanto amato dai fedeli.

Speriamo che questa grande figura di santità, eterno baluardo di Monreale, come recita l’urna che ne contiene le reliquie, possa essere conosciuta e venerata sempre di più anche a Monreale tra le nuove generazioni nella speranza di non perdere una così importante consegna ereditaria di senso dalla storia e dalla fede, che rappresenta ancora oggi un’imponente testimonianza di carità umana.