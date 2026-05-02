Piero Sabella, il Maestro de Lecortecòl

Un omaggio ad un artista per il quale ieri è trascorso il 16° anniversario della scomparsa

Solo adesso, a distanza di sedici anni dalla scomparsa di mio padre - il pittore monrealese Piero Sabella -, artista e maestro del “Lecortecòl”, avvenuta a Palermo il primo maggio 2010, all’età di 79 anni, riesco a trovare gli stimoli e la forza d’animo necessari per scrivere della sua personalità, della figura di artista.

Con queste righe intendo tracciare un sintetico profilo della sua attività, così da permettere alle giovani generazioni di conoscere la vita di un pittore che ha dato lustro alla nostra città, di un uomo che ha dedicato la propria esistenza non solo alla famiglia, ma anche alla comunità e alla società civile, producendo arte e creatività.

Pietro Sabella è nato a Monreale nel rione Carrubella, il 25 dicembre 1931. È cresciuto durante il ventennio fascista, - come noto - un’epoca controversa segnata da grandi sofferenze sociali e diffusa povertà. Secondogenito di nove figli, ha iniziato a lavorare dapprima con il padre Natale, abile e fine capomastro muratore e, in seguito, come restauratore presso la Soprintendenza ai Monumenti di Palermo.

Ha svolto il suo tirocinio giovanile nel solco di una antica tradizione di famiglia di maestri muratori e decoratori. Ancora giovanissimo, ha preso parte ai lavori di restauro della decorazione policroma delle absidi della Cattedrale di Monreale, oltre che al restauro degli archi ogivali e dei capitelli dell’annesso chiostro dei Benedettini.

All’arte del restauro ha coniugato la passione per la musica classica. Ha studiato canto a Palermo sotto la guida di un insegnante privato, il cui studio si trovava nei pressi del Teatro Massimo. La predisposizione naturale, la bella voce da tenore, gli acuti agili e l’impostazione scenica sembravano preludere a un futuro radioso; tuttavia, la tendenza ad emozionarsi facilmente davanti al pubblico non gli ha consentito di calcare il palcoscenico. Nonostante ciò, il canto e l’opera lirica sono rimasti per sempre una sua grande e viva passione.

Nel 1955, in cerca di una migliore stabilità occupazionale, ha trovato impiego presso il Banco di Sicilia a Palermo, dove ha lavorato fino al 1984. Nonostante il tipo di lavoro, la passione per l’arte e per tutto ciò che rappresenta il bello, non ha tardato a riaffiorare, a recuperare quel dialogo silente, quell’agire di mente e di mani nel ricomporre con pazienza gli “elementi lapidei mancanti”, il ricostruire i cromatismi sbiaditi.

Il desiderio di colmare il vuoto era infatti tale da spingerlo a creare qualcosa di nuovo, consapevole che il tempo andasse sfruttato in ogni suo istante. Era il 1964 l’anno in cui ha iniziato a ideare e sperimentare una tecnica del tutto personale, che battezzò col nome di Lecortecòl: un termine composto dai prefissi delle tre materie che si appresterà a utilizzare per le sue opere, ovverosia legno, corteccia e colla.

La materia del suo comporre erano, in primo luogo, le cortecce dei vecchi alberi privi di vita, le scorze arboree e i tronchi di limoni, mandarini, aranci, noci, ciliegi, castagni, ulivi. Si trattava di piante nostrane che andava a ricercare personalmente nella campagna della Conca d’Oro o nel Bosco di San Martino delle Scale.

Per le sue opere si è avvalso anche di legni pregiati ed esotici importati, come l’ebano o il rovere, nonché di altre essenze arboree scovate nelle segherie di Como, in Lombardia. All’occorrenza utilizzava i nodi e le radici d’ulivo e limone, rispettandone sempre il cromatismo originario: era quella la naturale tavolozza dei suoi colori.

Assemblava il tutto con un estro geniale che lo porterà a realizzare, nell’arco di quarantacinque anni, all’incirca centocinquanta opere originali di singolare bellezza, d’intensa leggibilità e rilevante cromatismo materico: paesaggi, nature morte, composizioni astratte e sculture. In alcuni collage introdusse inserti pittorici che fungevano da trait d’union e sfondo all’opera in rilievo, senza mai sovrapporre il colore alle cortecce naturali. “…Stupendo è il “collages” dei colori, degli ocra bianchi e degli ocra cremosi, dei viola e dei grigi martellati, delle sanguine e dei carboni pensati con emozione e realizzati con sapienza, in un susseguirsi di toni su toni e di timbri melodici, che ricordano nei casi più felici il classicismo romantico di Corot”.(Giovanni Bonanno presentazione in catalogo: “La natura isolana nell’opera ventennale dell’artista monrealese”, Piero Sabella , Monreale Ospedale civico Santa Caterina dic. 1987). Il tutto realizzato su pannelli di legno.

Artista multiforme, pittore e disegnatore, incideva il legno bruciandolo all’occorrenza. È stato anche autore di opere su tela, cartone, faesite e supporti lignei, sui quali ha utilizzato colori a olio, colori acrilici stesi a spatola, pastelli e inchiostri. In alcune sue composizioni inseriva anche tessuti, plastica, filamenti di ferro, reti metalliche poste a supporto di ceralacche fuse, plastiche disciolte col calore, sacchi di iuta e contenitori, così dimostrando una grande capacità artistica in grado di decifrare tematiche e sensibilità tipiche dell’arte a sé contemporanea.

Il suo esordio nel mondo dell’arte è datato 1967 con la prima mostra personale a Monreale presso la libreria UTET di Piazza Duomo, al tempo gestita dai fratelli Amato. A inaugurare l’esposizione fu Piersanti Mattarella, il futuro Presidente della Regione Siciliana, barbaramente ucciso il 6 gennaio 1980.

Ecologista per vocazione, Piero Sabella ha mantenuto sempre vivo il rapporto con la natura, evocandone il mondo fantastico attraverso una originale intuizione creativa, interpretando un modo tutto personale di fare arte.

Negli anni, ha partecipato come protagonista alla vita artistica regionale e nazionale, allestendo diverse esposizioni personali, alcune delle quali patrocinate dell’Accademia Siculo-normanna di Monreale e dall’E.T.A.S., oltre che a rassegne d’arte, concorsi e mostre collettive. In questo modo ha riscosso interesse e successo da parte del pubblico e della critica, ottenendo diversi riconoscimenti e premi.

La RAI ha dedicato all’artista ampi e significativi servizi, tra i principali possiamo annoverare quelli del:

23 maggio 1969: documentario televisivo “ Monreale: la storia e la vita artistica di una città.” Su programma nazionale a cura di Giordano Repossi;

25 giugno 1971: programma Televisivo “Professioni di domani per i giovani d’oggi”, per la regia di G. Repossi;

10 dicembre 1971: rubrica “Cronache Italiane”, a cura di Giovanni Campolmi.

Nel corso del tempo, alla sua opera si sono interessati critici e studiosi fra i quali Pino Giacopelli, Giovanni Cappuzzo, Giovanni Bonanno, Aldo Gerbino, Albano Rossi, Franco Grasso, Maria Poma Basile, Giuseppe Servello, Giordano Repossi, Alfredo Marsala Di Vita, Franco Resca, Giuseppe Virgadamo, Vincenzo Monforte, Giovanni Campolmi, Benedetto Messina, Giuseppe Schirò, Vincenzo Galati, Natale Sabella.

Attualmente, le sue opere figurano in collezioni pubbliche e private in Italia, Germania, Olanda, Argentina, Stati Uniti.

Bibliografia essenziale

- 1969 Artisti di Sicilia (catalogo dei pittori, scultori, grafici contemporanei nati e operanti in Sicilia) Edizione “Il Punto” Palermo.

-1969 - Catalogo XI Mostra Concorso Nazionale ENAL “L’arte nel tempo libero” Regione Siciliana

- Teatro Politeama Garibaldi dic. 1968

-1969 - Monreale nostra arte, cultura, storia folklore, sport n.6.

-1969 - Dizionario poeti scrittori e artisti degli anni ’70.

-1972 - Borsa d’arte mensile di quotazioni ufficiali e informazione.

-1972 - Antologia della pittura e scultura contemporanea, Ed. Panepinto .

-1974 - Dizionario Comanducci n.2 Milano

-1974 - XIV volume d’arte e cultura, Il Tabernacolo Roma.

-1973-74 - Annuario generale d’arte moderna n.1.

-1975 - Catalogo d’arte Bolaffi, Torino.

-1976 - Artisti contemporanei di Sicilia, Ed. La Tela, Palermo.

-1976 - Annuario Arte base 1, Torino.

-1976 - Annuario Comanducci n. 4, Milano.

-1980 – Enciclopedia L’Arte italiana del XX secolo. Ed. da 2 Torri

Bologna, marzo 1980.

Testate giornalistiche e periodici sui quali sono comparse interviste o articoli sull’arte di Pietro Sabella:

- Telestar – Palermo Sera – Giornale di Sicilia, L’Ora, Voce Amica, Voce Nostra, - Corriere delle Madonie, - Il Faro di Trapani, Comunità Nuova, L’Arco,(mensile di arti e informazioni) – La Voce di Caccamo, Fiamma Serafica – Gazzettino di Sicilia, L’Eco del Varese – Eco della Critica (Roma)- Un mese a Palermo Anno VIII n. 1, gennaio 1981- Le Arti



I cataloghi:

Catalogo mostra – mercato Arti plastiche e figurative all’aperto “premio Carrubella” agosto 1968;

Catalogo 2^ Rassegna Nazionale del mini – quadro “Premio Conca d’Oro 1974” Ente Turismo Arte Sport;

XII Volume di Arte e Cultura, edito dal Centro Europeo d’Iniziative Culturali, Roma.

sotto l’alto patrocinio delle LL.AA.SS. il Principe Sovrano e la Principessa di Monaco:

III ^ Biennale Europea, Montecarlo, agosto 1974;

Il Tabernacolo, Roma, dicembre 1974;

Catalogo Salon International de l’Art Libre, novembre-dicembre 1975, Salles d’Exposition, 14-16 Avenue de New York, Paris.

La Revue Moderne, Parigi.

Catalogo 2^ Rassegna nazionale del mini-quadro -premio Conca d’Oro 1974”;

Ver Ars 1977-78, annuario di attività culturali e artistiche;

Volume 7°, Edizioni Due Torri, Bologna, marzo 1980 - L’Arte Italiana del XX Secolo;

Catalogo mostra personale: Piero Sabella, opere in «Lecortecòl», Il Capitello Centro d’Arte, gennaio – febbraio Palermo, 1981;

Catalogo Premio d’Arte Contemporanea “Borgo Nuovo”, Palermo, 1986;

Catalogo «La natura isolana nell’opera ventennale dell’artista monrealese Piero Sabella», con il patrocinio del Comune di Monreale, Ospedale Civico Santa Caterina, Monreale, dicembre 1987;

Catalogo La tavolozza del bancario: artisti figurativi al Banco di Sicilia, Galleria del Banco di Sicilia, via Mariano Stabile, Palermo, febbraio 1988;

Dépliant mostra personale, Centro d’Arte, Kallysta, via A. Veneziano 9, Monreale, maggio 1989.

Catalogo A.S.C.A., via Venero – Villa Elisa, Monreale, dicembre 2002.