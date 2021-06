Voto di scambio, prosciolto Mario Caputo

Per il tribunale di Termini il fatto non sussiste. La procura gli contestava il “detto Salvino”

TERMINI IMERESE, 17 giugno – E’ arrivato oggi, dopo circa due anni, il primo importante pronunciamento del tribunale di Termini Imerese relativo alla vicenda del cosiddetto “Voto connection” che coinvolgeva 87 persone, che dovevano rispondere, a vario titolo di varie contestazioni, basate sostanzialmente su vicende di voto di scambio.

Oggi il giudice per le udienze preliminari, Valeria Gioeli ha prosciolto 69 soggetti e rinviandone a giudizio 18. Tra i prosciolti anche Mario Caputo, attuale parlamentare regionale di Forza Italia, cui era stato contestato l’ormai famoso “detto Salvino” con cui si presentava nei manifesti elettorali alle elezioni regionali del 2017. Per lui “il fatto non sussiste”.

Prosciolti anche Toto Cordaro, assessore regionale al Territorio, che era stato accusato di voto di scambio dalla procura. Dalla stessa accusa è stao prosciolto Salvino Caputo. Proscioglimento anche per il deputato regionale, Alessandro Aricò, Filippo Maria Tripoli, attuale sindaco di Bagheria, l’ex presidente della Regione Siciliana, Totò Cuffaro, il deputato nazionale della Lega Alessandro Pagano. e l’avvocato Vito Patanella.

Tra i 18 rinviati a giudizio c’è Salvino Caputo per un solo capo di imputazione: per turbativa d’asta, l’ex sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta, solo per il capo di imputazione di peculato per avere utilizzato l’auto dei vigili urbani.

"Abbiamo sempre avuto fiducia nella Giustizia e nella Magistratura - dichiarano Salvino e Mario Caputo. Dopo una lunga attesa adesso è arrivata la sentenza di proscioglimento che ha definitivamente messo fine a questa vicenda che ha suscitato molto clamore mediatico. Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicino e che hanno sempre avuto fiducia nella nostra correttezza. Un ringraziamento particolare ai colleghi avvocati Raffaele Bonsignore, Nicola Nocera e Francesca Fucaloro che ci hanno difeso con grande affetto e professionalità".