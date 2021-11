Operazione antidroga: convalidato l’arresto di ieri, ma non è un dipendente Ecolandia

Decisivo l’apporto del nucleo unità cinofila per effettuare i controlli

MONREALE, 5 novembre – Sulla questione dei controlli antidroga effettuati ieri dai carabinieri di Monreale, va fatta una doverosa precisazione. Il soggetto che è stato fermato nel corso dell’operazione non appartiene alla ditta Ecolandia.

In pratica, le sostanze stupefacenti, peraltro di modica quantità, sono state realmente trovate nella disponibilità di un dipendente, tanto che questo è stato segnalato, così come avviene in questi casi, come “assuntore”.

L’arrestato, però, è un soggetto diverso, che è finito nei guai nel corso della medesima operazione, ma – come detto – non appartiene alla ditta Ecolandia. Si tratta di B.G., sorvegliato speciale e volto noto alle Forze dell'Ordine, nella cui disponbilità sono stati rinvenuti 40 grammi di sostanze stuoefacenti fra marijuana e hashish. Oggi il giudice, dopo il fermo operato ieri dai carabinieri di Monreale, ha convalidato l’arresto, disponendo per lui l'obbligo di dimora nel comune di Monreale.

Dell’errore, del quale pubblichiamo doverosa rettifica, ci scusiamo ovviamente con l’azienda e con i lettori.