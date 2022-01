Le cartelle erano state regolarmente pagate, arriva un’altra assoluzione per Nunzio Giangrande

Il titolare di “Servizi Postali” si aggiudica un altro round della lunga vicenda che lo aveva visto protagonista

MONREALE, 15 gennaio – Il denaro per pagare la tassa sui rifiuti era stato regolarmente versato, ma l’importo non era mai arrivato alla Serit. La colpa, però, è da individuare a qualche disfunzione dell’ufficio postale di via Rocco Pirri a Palermo.

Questa la motivazione con cui è stato nuovamente assolto Nunzio Giangrande, 51 anni, monrealese, fino a qualche anno fa titolare dell’azienda “Servizi Postali”. La sentenza, come riporta oggi il Giornale di Sicilia, è stata emessa dal giudice monocratico Marco Petrigni, che ha accolto la tesi della difesa, costituita dall’avvocato Paolo De Simone Policarpo.

Il processo rappresenta una “costola” più piccola di quello principale nel quale Giangrande doveva rispondere di numerosi capi d’accusa e per il quale è stato assolto nello scorso mese di ottobre.

In questo caso, in cui l’imprenditore monrealese doveva rispondere di appropriazione indebita, la vicenda era nata dopo che un utente di Altofonte nel 2012 aveva consegnato a Giangrande 316,88 euro per il pagamento di una cartella esattoriale. Denaro con cui Giangrande aveva pagato quello che c’era da pagare, ma che – a quanto pare – non è mai arrivato alla Serit, tanto che l’utente si è visto recapitare la contestazione per il mancato pagamento.

Adesso arriva, pertanto, la parola fine sulla vicenda, dopo che Gianrgrande, a sua discolpa, ha presentato le ricevute di pagamento, effettivamente effettuato. Evidentemente quindi, il meccanismo si sarà inceppato successivamente al suo versamento.