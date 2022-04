San Martino, il parco polivalente che consentirà la pratica dello sport nella frazione

Soddisfazione per il finanziamento del progetto di realizzazione dell’infrastruttura

MONREALE, 7 aprile – I residenti, ma anche i molti frequentatori della borgata, sperano che la struttura possa dare un valido contributo allo sviluppo di un’area, quella di San Martino delle Scale, da sempre nel cuore di monrealesi e palermitani.

E il finanziamento annunciato ieri di un parco polivalente, a vantaggio degli amanti delle attività ludiche e sportive, sembra andare in questa direzione. Poco più di 1,3 milioni di euro che arrivano dal Gal Terre Normanne e che consentiranno alla borgata montana di dotarsi di questa importante infrastruttura.

Il progetto prevede un percorso curvilineo di circa 500 metri che si sviluppa in modo longitudinale presso l’intera area, costituito da cemento drenante pigmentato con pendenza inferiore all’8% per garantire l’accesso ai diversamente abili. In questo modo, i tornanti del sentiero, individuano le microzone deputate ad ospitare i servizi, dall’info-point passando dalle attrezzature per lo svolgimento di attività fisica all’aperto e quelle inclusive previste per l’area giochi, fino al campo polivalente per cui saranno previsti persino gli spogliatoi.

Il parco sorgerà proprio di fronte l’area attrezzata di San Martino delle Scale, a valle di piazza Giovanni Paolo II.

Soddisfatto per il risultato il parlamentare regionale, Mario Caputo, che da tempo si era battuto per la realizzazione di quest’area. "Ci sono voluti dieci mesi di intenso lavoro – afferma Caputo – e decine di riunioni tecniche con il Gal Terre Normanne e i funzionari dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, diversi sopralluoghi, ma alla fine il risultato e' arrivato. Quasi 1 milione e 400 mila euro sono stati assegnati al Gal Monreale Terre Normanne, somme destinate a finanziare il progetto che consentira' alla frazione di San Martino delle Scale di ospitare una struttura sportiva polivalente, che permettera' di praticare pallavolo, pallacanestro, calcio a 5 e tennis, oltre a prevedere spazi per il tempo libero, per le attività motorie e culturali. Questa e' la dimostrazione concreta che la buona politica e il costante impegno consente di dare risposte straordinarie al territorio”.

"Inizialmente – dice ancora Caputo – ho riscontrato perplessita' e difficolta tecniche, in quanto si trattava di realizzare una struttura importante

sportiva e per il tempo libero, in aree fortemente vincolate da limiti idrogeologici, forestali e ambientali, con competenze tra Demanio forestale e Fondo Edifici per il culto; poi è stato necessario individuare la struttura in grado di realizzare un progetto assai complesso e successivamente coordinare l'Assessorato regionale alla Agricoltura e individuare il Gal Terre Normanne quale soggetto attuatore e di coordinamento di spesa. Devo fortemente ringraziare Giuseppe Sciarabba e Francesco Rossi, responsabili del Gal Terre Normanne che hanno messo a disposizione professionalita' tecniche e l’Assessore Toni Scilla che presiedendo e coordinando numerosi tavoli tecnici con i diversi uffici ha permesso di portare a termine l’iter burocratico caratterizzato dall’acquisizione dei diversi pareri degli enti competenti.

Attraverso il decreto del dirigente generale n. 1304 - spiega il Parlamentare - sono state stabilite, infatti, le risorse del ‘PSR Sicilia 2022’ da assegnare ai veri Enti, destinando al Gal Terre Normanne la somma per la realizzazione del parco polivalente inclusivo presso la frazione montana. In tutto questo, hanno avuto - ha aggiunto Mario Caputo - un ruolo importante l'ing. D'Ugo del dipartimento regionale forestale, il dirigente Giuseppe Dimino del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, il dirigente generale Dario Cartabellotta e il Direttore Mario Candore.

Ringrazio l'intero gruppo consiliare di Forza Italia di Monreale e il componente della consulta di frazione Bartolo Belmonte che hanno operato una forte sinergia con il territorio di San Martino.

Nei prossimi giorni, l'assessore Toni Scilla definirà le modalità per l’emissione del decreto di finanziamento che permetterà al Gal Terre Normanne di avviare concretamente l’inizio delle opere mediante l’indizione della gara di aggiudicazione dei lavori. Considero un fatto storico - conclude Mario Caputo - consentire alla Frazione di San Martino di potere vedere la realizzazione di una struttura sportiva e culturale che avra' ricadute straordinarie anche in tema di sviluppo turistico con grande vantaggio per gli imprenditori della frazione”.