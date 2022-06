Monreale, erano accusati di associazione per delinquere: arriva la prescrizione per due dipendenti della società dei rifiuti

La vicenda risale al 2013. Ai danni dell’Alto Belice Ambiente erano stati commessi incendi, truffe e furti di carburante

PALERMO, 17 giugno " C L. F e V. R. erano sotto processo avanti il Tribunale di Palermo per gravi reati di Associazione per delinquere e falsità in atti privati. Dopo otto anni il tribunale di Palermo, sezione penale, ha disposto l’estinzione del procedimento penale a loro carico.

L’esito dopo le indagini portate avanti dalla Procura della Repubblica e l’accoglimento delle richieste formulate dal collegio difensivo composto dai difensori Salvino Caputo, Francesca Fucaloro e Giada Caputo che ha curato tutta l’attività investigativa difensiva e la voluminosa produzione documentale.

Le indagini svolte dai carabinieri della Compagnia di Monreale nel 2013 avevano avviato una complessa attività di indagine finalizzata ad individuare una articolata associazione criminale finalizzata alla commissione di reati satelliti di falsità in atti, truffe in danno della societa', incendi e furti di carburante. I difensori avevano sin dall'inizio della vicenda iniziata nel lontano 2014 sostenuto l’assoluta estraneità dei due dipendenti, producendo documentazione e dichiarazioni testimoniali.

Dalla lunga istruttoria, indagini preliminari e fase dibattimentale gli elementi a carico dei due imputati erano diventati molto labili a fronte delle contestazioni mosse ab origine dai carabinieri e dall' ufficio di Procura. Il tribunale collegiale di Palermo accogliendo le richieste formulare sia dalla pubblica accusa che dal collegio difensivo, ha dichiarato l’estinzione del processo a carico di C. L. F e V. R per intervenuta prescrizione. Si chiude così una lunga sotto posizione a processo per gravi reati, da sempre negati dai due imputati durata oltre 8 anni.