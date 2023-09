Rifiuti, il Tar dà ragione all’Ecolandia: gara settennale da rifare

In prima istanza l’appalto se lo era aggiudicato la Gial Plast

PALERMO, 25 settembre – Tutto da rifare per l’affidamento dell’appalto settennale per la gestione della raccolta dei rifiuti. Il Tar Sicilia, infatti, accoglie il ricorso presentato dall’Ecolandia e rimette tutto in discussione.

A pronunciarsi è stata la quinta sezione del tribunale regionale, composta da Stefano Tenca (presidente estensore), Roberto Valenti (consigliere), Viola Montanari (referendario) al quale si era rivolta la società catanese che attualmente svolge il servizio dopo che si era vista scavalcata dalla pugliese Gial Plast, che si era aggiudicata l’appalto bandito dalla Srr Palermo Provincia Ovest ed espletato dall’Urega. Gara quindi annullata, come recita la sentenza. Tanto per quanto concerne “il gravame principale che il ricorso incidentale”.

Il ricorso della Ecolandia era incentrato sul cosiddetto “Lotto 1” riguardante il comune di Monreale (la cui amministrazione non si era costituita in giudizio) ed altri 18 centri e contestava l’attribuzione di un punteggio superiore alla Gial Plast, malgrado, a giudizio della società ricorrente, questa non ne avesse i requisiti.

La gara era a base d’asta di poco superiore ai 24 milioni di euro ed aveva visto la Gial Plast avere la meglio con 99,148 punti totalizzati davanti alla Ecolandia che ne aveva sommati 72,747.

Il “cuore” della contesa, leggendo la sentenza, è costituito essenzialmente dalla valutazione dei mezzi in dotazione che la società aggiudicataria dell’appalto dovrà mettere a disposizione per espletare il servizio.

Contro le risultanze degli atti di gara la Ecolandia nello scorso mese di maggio aveva chiesto la sospensiva, ma si era vista rispondere con un diniego, che rimandava tutto al merito. Oggi, però, ha avuto ragione e per l’esito definitivo della gara che affiderà per sette anni il servizio di smaltimento ci sarà da aspettare ancora.