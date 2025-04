Sparatoria a Monreale, il fermato è Salvatore Calvaruso

Avrebbe confessato, ma poi davanti al pm si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere

PALERMO, 28 aprile – Filtra il nome di Salvatore Calvaruso, 19enne del quartiere Zen di Palermo, per individuare il soggetto fermato nella notte con l'accusa di avere partecipato alla sparatoria che ha portato alla morte di tre giovani di Monreale.

Il giovane, ex pugile, subito dopo la strage ha reso dichiarazioni spontanee confessando di essere stato tra coloro che hanno sparato. Successivamente, però, in sede di interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. E' quanto emerge dal provvedimento di fermo firmato dal pm Felice De Benedittis.