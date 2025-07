Processo sul “cimitero degli orrori”, bilancio in rosso per il comune di Monreale

Caputo attacca: “Per l’ente una disfatta giudiziaria”

MONREALE, 1 luglio – Nessun risarcimento per il Comune e parcella da saldare al legale incaricato: è questo il magro bilancio con cui si è concluso il processo sul cosiddetto “Cimitero degli Orrori” di San Martino delle Scale.

L’inchiesta della Procura della Repubblica, avviata nel 2018, che aveva scosso l’opinione pubblica locale, si era avvalsa di indagini approfondite svolte dai RIS di Parma, dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, con il rinvio a giudizio di oltre trenta imputati. Tra questi, numerosi dipendenti comunali contro cui il Comune stesso aveva avviato anche procedimenti disciplinari.

Prima di arrivare alla fase dibattimentale gran parte dei funzionari erano stati prosciolti in udienza preliminare, mentre i restanti, principalmente appartenenti all’Ufficio tecnico, sono stati assolti con sentenza dal Tribunale di Palermo.

“Non so chi abbia consigliato il Comune in questa vicenda – afferma oggi Salvino Caputo, che assieme alla figlia Giada ha difeso proprio i dipendenti comunali coinvolti nel processo – ma il risultato è stato devastante. Nessun riconoscimento dei danni presunti subiti e, anzi, un aggravio di spese pubbliche per il compenso del professionista incaricato di costituirsi parte civile, anche contro dirigenti, funzionari e dipendenti comunali poi assolti”.

“Mentre per altri imputati è stato disposto il risarcimento a favore delle parti civili private – prosegue Caputo – al Comune di Monreale il Tribunale ha negato qualsiasi diritto al risarcimento. Siamo in attesa del deposito delle motivazioni, ma questo esito lascia intuire una possibile responsabilità omissiva da parte dello stesso Ente”.

Una tripla sconfitta, secondo Caputo: “Il Comune si è costituito parte civile anche contro i propri dipendenti, ha speso risorse pubbliche per sostenere un’azione giudiziaria rivelatasi infondata e, infine, non ha ottenuto il risarcimento richiesto. Una vera débâcle politica e istituzionale”.