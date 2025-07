Non ebbe responsabilità per la morte di un anziano, assolto il medico monrealese Giuseppe Madonia

Per lui, dopo 8 anni di processo, la formula piena: “il fatto non sussiste”

PALERMO, 17 luglio - Era accusato in concorso con altri sanitari del Reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo di avere agito con imperizia, imprudenza e negligenza, nel sottoporre a cure un paziente, determinandone il decesso.

Dopo oltre 8 anni di indagini preliminari e di attivita’ dibattimentale il noto pneumologo monrealese Giuseppe Madonia, all’epoca dei fatti dirigente medico presso il reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo, è stato assolto con sentenza emessa dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Palermo, “perche’ il fatto non sussiste” .

I fatti risalgono al 2 settembre 2017, quando decedeva presso l’spedale “Cervello” di Palermo il 70enne Vincenzo Oliveri, affetto da gravi problemi respiratori. L’anziano era stato ricoverato al Civico il 9 giugno precedente con una diagnosi di polmonite ed insufficienza respiratoria acuta.

Poi, il 3 agosto, a fronte di un miglioramento delle condizioni respiratorie Oliveri veniva dimesso e sottoposto a terapia domiciliare. Il successivo 28 agosto, alla luce di un peggioramento del quadro respiratorio veniva trasportato presso l’ospedale Cervello, ove decedeva il 2 settembre.

A fronte di una articolata denuncia presentata dai familiari, la Procura della Repubblica di Palermo disponeva il sequestro delle due cartelle cliniche e sottoponeva ad indagini tutti i medici del reparto di Pneumologia del Civico, che avevano sottoposto Oliveri alle cure ospedaliere. Contestualmente la Procura conferiva un incarico peritale affidato a due specialisti in Medicina Generale e di malattie respiratorio e di Medicina legale. Il 20 agosto del 2019 i periti, dopo avere effettuato esame necroscopico ed accertamenti anatomo -istologiche concludevano affermando la correttezza delle terapie mediche cui era stato sottoposto Oliveri, escludendo quindi ogni forma di responsabilità in capo al dottoer Madonia. Invece di chiedere l’archiviazione del procedimento penale il Pubblico ministero, disattendendo le conclusioni dei periti di ufficio, chiedeva il rinvio a giudizio. Al termine della udienza preliminare, il dottor Madonia, difeso dagli avvocati Salvino e Giada Caputo, da sempre manifestatosi estraneo alla vicenda, chiedeva di essere processato con il giudizio ordinario, depositando una lista dei testimoni.

Intanto i due legali avviavano investigazioni difensive presso i vari uffici dell’azienda Sanitaria di Palermo ed accertavano che Madonia non aveva avuto alcun contatto con il defunto Oliveri, si era limitato ad una valutazione delle terapie mediche e, peraltro, in quel periodo non era il responsabile del reparto di Pneumologia, in quel momento diretto da altro dirigente medico.

Nel corso del dibattimento veniva escusso quale teste il dottor Francesco Di Gesu’ che in epoca successiva al decesso aveva assunto la guida del reparto, il quale confermava la assoluta regolarità e correttezza della procedure mediche seguite, in totale osservanza dei protocolli medici per tale patologia.

Il giudice, dopo un dibattimento durato oltre 3 anni con l’esame incrociato di periti e consulenti di parte, accogliendo le richieste dei difensori assolveva il dottor Madonia con la formula liberatoria piu’ ampia. “Siamo veramente contenti per l’ottima conclusione del processo – hanno aggiunto Salvino e Giada Caputo – dispiace soltanto che un noto e stimato professionista abbia dovuto attendere oltre 8 anni prima di essere riuscito a dimostrare la propria estraneita’ alle accuse rivolte dalla Procura della Repubblica che ha agito in totale difformita’ rispetto alle conclusioni medico legali dei propri periti”.