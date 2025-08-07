Inseguimento da Trapani a Monreale, i fermati sono quattro

C’è anche un minorenne. Uno finora l’ha fatta franca

MONREALE, 7 agosto – La notizia era venuta fuori sabato scorso, dettata probabilmente dal clamore “scenografico” che l’evento aveva suscitato. Oggi viene ufficializzata dai carabinieri con i particolari del caso.

Sabato 2 agosto un tentato furto in abitazione ha scatenato un pericoloso inseguimento che si è concluso con tre arresti e la denuncia di un minorenne. I fatti si sono svolti sabato mattina a Misiliscemi, in provincia di Trapani, quando un anziano ha sorpreso cinque uomini mentre cercavano di introdursi nel suo appartamento, allertando immediatamente il Numero di Emergenza Unico 112.

L'intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani e della Compagnia locale ha permesso di intercettare i sospetti in località Locogrande. Alla vista dei militari, i fuggitivi hanno forzato un posto di blocco, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità lungo la tratta Trapani-Balestrate.

Nel corso della fuga, i malviventi hanno speronato più volte le pattuglie e attivato sirene bitonali contraffatte montate sul veicolo, nel tentativo di seminare le forze dell’ordine. La corsa è proseguita fino a Monreale, dove i Carabinieri della locale Compagnia sono riusciti a bloccare il mezzo.

Tre uomini, tra cui un minorenne, sono stati fermati immediatamente. Due complici sono fuggiti a piedi, ma uno di loro è stato successivamente rintracciato e arrestato dal Nucleo Radiomobile di Palermo, anche grazie al supporto aereo del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati 960 euro in contanti e vari oggetti in oro, ritenuti provento di furto. Gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, mentre il minore è stato affidato a una comunità. Le ricerche del quinto complice sono ancora in corso.

Determinante il coordinamento tra i Comandi Provinciali di Trapani e Palermo, che ha garantito l’interruzione dell’inseguimento in condizioni di sicurezza.