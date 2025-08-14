Monreale, trascinano un pitbull sotto il sole cocente: aggrediscono i carabinieri, arrestati

Nei guai un 48enne ed un 42enne

MONREALE, 14 agosto – Avrebbero trascinato un pitbull mentre erano a bordo di una bici elettrica, per poi, una volta fermati dai carabinieri, aggredire i militari a calci e pugni.

Per questo due uomini, di 48 e 42 anni, sarebbero stati arrestati a Monreale. Ne dà notizia il quotidiano BlogSicilia. In pratica, sotto il sole rovente, e con l’asfalto bollente, i due sarebbero stati sorpresi dai carabinieri mentre, a bordo di una bicicletta elettrica, trascinavano l’animale, che, visibilmente provato e sofferente, faticava a camminare a causa delle alte temperature.

I militari dell’Arma sarebbero intervenuti per fermare i due e chiedere spiegazioni, ma la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Il 42enne, con l’aiuto dell’altro uomo, avrebbe reagito colpendo i carabinieri con calci e pugni. Ne sarebbe nata una colluttazione che si sarebbe conclusa con l’arresto di entrambi.

Condotti in caserma, i due sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti e disposto, per il 42enne, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il pitbull, affidato a cure veterinarie, è ora fuori pericolo. Restano aperti i procedimenti per maltrattamento di animali e resistenza a pubblico ufficiale.