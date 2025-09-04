Monreale, controlli straordinari dei Carabinieri: sei denunciati e sette segnalati per droga

Trovato pure un 16enne in possesso di un coltello di 15 centimetri nel marsupio

MONREALE, 4 settembre – Weekend di controlli serrati a Monreale, dove i Carabinieri della Compagnia hanno messo in campo un servizio straordinario per contrastare guida in stato di ebbrezza, consumo di stupefacenti e altre forme di illegalità diffusa.

Un’operazione che ha interessato strade, piazze e luoghi della movida, con un bilancio piuttosto pesante: sei persone denunciate, sette segnalate come assuntori di droga e sanzioni al Codice della Strada per un totale di 4.000 euro.

Tra i casi più importanti c’è quello di un ragazzo di appena 16 anni, trovato con un coltello lungo 15 centimetri nascosto nel marsupio. Per lui è scattata la denuncia per porto di oggetti atti a offendere. Non meno gravi le posizioni di tre automobilisti, tutti tra i 39 e i 50 anni, fermati al volante con un tasso alcolemico superiore al limite consentito: l’alcoltest non ha lasciato dubbi e i tre sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

A completare il quadro, due uomini di 19 e 47 anni sorpresi alla guida senza patente. I militari hanno scoperto che nessuno dei due l’aveva mai conseguita, nonostante negli ultimi due anni si fossero messi più volte alla guida dei propri veicoli.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno identificato 80 persone e controllato 54 veicoli, elevando numerose contravvenzioni. Ma non solo: sette uomini, di età compresa tra i 19 e i 42 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo perché trovati in possesso di modiche quantità di droga per uso personale.

L’operazione, spiegano dal Comando, si inserisce in una strategia di più ampio respiro volta a rafforzare la sicurezza sul territorio e a scoraggiare quei comportamenti che mettono a rischio non solo chi li compie, ma l’intera comunità.