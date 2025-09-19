Definì mafiosi i Campanella, per Giletti arriva la condanna anche in appello

Il fatto avvenne nel 2016 nel corso della trasmissione “L’Arena” di Raiuno

PALERMO, 19 settembre – “La prima sezione Civile della Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna di Massimo Giletti in solido con la Rai a risarcire i familiari di Giuseppe Campanella per il reato di diffamazione a mezzo canale televisivo.

Con questa decisione, pertanto, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Palermo. I fatti risalgono al 15 maggio del 2016 quando Massimo Giletti nel corso della trasmissione “L’Arena” riguardante i lavoratori stagionali forestali in servizio presso la Regione Siciliana definì l’operaio Giuseppe Campanella di Pioppo quale soggetto appartenente alla importante famiglia mafiosa dei Campanella. Dopo l’intervento dei legali il conduttore televisivo si scusò pubblicamente ammettendo di avere commesso un errore dovuto ad una scarsa informazione. I familiari di Campanella, però, assistiti dagli avvocati Salvino e Giada Caputo, Francesca Fucaloro e Anna La Corte citarono in giudizio Giletti in solido con il direttore responsabile della trasmissione televisiva e con il direttore di Rai Uno.

Il giudice civile del Tribunale di Palermo ha riconosciuto il contenuto fortemente diffamatorio delle dichiarazioni di Giletti e lo ha condannato in solido con i vertici di Rai Uno a risarcire tutti i familiari del Campanella, che in quella sede hanno prodotto certificati del casellario giudiziale a dimostrazione della loro incensuratezza e la estraneità a qualsiasi contesto criminale.

Intanto Giletti e la direzione della Rai vennero rinviati a giudizio presso il Tribunale penale di Roma per il reato di diffamazione aggravata, ma il processo stante il decorso del tempo, venne estinto per prescrizione. Intanto la Rai e Massimo Giletti impugnarono la sentenza avanti la Corte di Appello di Palermo per chiedere l’annullamento della sentenza e la restituzione delle somme erogate dalla Rai a titolo di risarcimento.

Anche i Campanella si costituirono in giudizio per chiedere la conferma della condanna di primo grado. I giudici di Appello di Palermo hanno confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che le affermazioni televisive di Giletti, prive di qualsiasi obbligo di preventiva verifica e controllo, hanno leso gravemente il diritto alla reputazione, alla dignità e al decoro dei familiari del Campanella. “La Corte di Appello – ha dichiarato Salvino Caputo – ha affermato il principio le accuse mosse con l’utilizzo del mezzo televisivo per la sua diffusione e per la capacita’ di influenzare il convincimento dei telespettatori impone al conduttore e ai responsabili della rete televisiva un rigoroso accertamento ed una obbligatoria rigorosa verifica delle fonti. La irresponsabile condotta del Giletti ha determinato nei confronti dei Campanella un danno gravissimo per essere stati definiti famiglia mafiosa”.