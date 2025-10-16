Assolto l’ex sindaco di San Cipirello Vincenzo Geluso: “Non ha commesso il fatto”

Si conclude una vicenda giudiziaria durata oltre 5 anni

PALERMO, 16 ottobre – Dopo cinque anni di processo, l’ex sindaco di San Cipirello Vincenzo Geluso (nella foto) è stato assolto con formula piena dal Tribunale di Palermo “per non avere commesso il fatto”.

La vicenda giudiziaria trae origine da un’inchiesta avviata nel 2020. Il 26 febbraio di quell’anno, su disposizione del Gip del Tribunale di Palermo, Geluso venne posto agli arresti domiciliari per due mesi, misura poi sostituita con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Contestualmente, in quanto dipendente regionale, subì la sospensione dello stipendio e un demansionamento con trasferimento ad altro settore.

L’indagine si riferiva a fatti risalenti al 17 ottobre 2017, quando il Comune di San Cipirello, guidato allora da Geluso, partecipò a un bando dell’assessorato regionale all’Agricoltura per la riqualificazione di aree comunali. L’amministrazione presentò un progetto per trasformare un bene confiscato a Giovanni Brusca in un’area polifunzionale con parcheggio e centro informazioni turistiche in corso Trento.

Durante l’istruttoria, i funzionari regionali rilevarono che il progetto non era stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche e, per questo motivo, non poteva essere ammesso a finanziamento. Geluso si recò personalmente presso gli uffici dell’assessorato per chiedere chiarimenti e verificare se un successivo inserimento nel piano avrebbe potuto consentire l’accesso ai fondi, ma ottenne risposta negativa.

Nel frattempo, un funzionario comunale, recatosi in assessorato, aggiunse a penna due date mancanti in alcuni atti amministrativi. L’episodio fu ripreso da una telecamera della Guardia di Finanza, installata nei locali regionali, e portò alla contestazione del reato di falso in atto pubblico nei confronti di Geluso, ritenuto responsabile del presunto illecito.

Durante il processo, la difesa ha dimostrato che quelle annotazioni non avevano alcun effetto concreto, poiché tutti gli atti erano stati trasmessi telematicamente con data certa, rendendo inutile qualsiasi alterazione cartacea. Da qui la decisione del Tribunale di assolvere l’ex sindaco con formula piena.

Assolti anche i funzionari regionali Filippo Cangialosi, Giuseppe Taravella, Anselmo D’Amico, Lilli Napoli e Gaetano Ales, difesi dagli avvocati Giorgio Bisagna, Giorgio Lo Verde, Massimo D’Angelo, Paolo Grillo e Velio Sprio.

“Dispiace che un amministratore — hanno dichiarato gli avvocati Salvino e Giada Caputo — abbia dovuto subire l’onta della detenzione e attendere cinque anni per dimostrare la propria innocenza, con gravi sofferenze per la sua famiglia”.