Cimitero di San Martino delle Scale, respinta la richiesta risarcitoria del Comune di Monreale

Depositate le motivazioni della sentenza. Secondo i giudici ci sarebbe “un atteggiamento di colpevole disinteresse nella gestione”

PALERMO, 7 novembre – Il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, ha respinto la richiesta risarcitoria presentata dal Comune di Monreale, costituitosi parte civile nel processo relativo alla gestione del cimitero di San Martino delle Scale.

A darne notizia è Salvino Caputo, avvocato di fiducia, insieme alla figlia Giada, di numerosi imputati nel procedimento, molti dei quali, peraltro, assolti in sede di udienza preliminare.

Secondo quanto si legge nelle motivazioni, i giudici hanno ritenuto che “un atteggiamento di colpevole disinteresse nella gestione del Cimitero di San Martino delle Scale sia attribuibile anche al sindaco del Comune di Monreale”, sottolineando come l’amministrazione comunale fosse chiamata a svolgere un ruolo di regolamentazione, pianificazione e controllo sul cimitero, ma non avesse previsto nel proprio regolamento di polizia mortuaria una disciplina specifica per la struttura di San Martino.

La sentenza — definita “monumentale” perché consta di una mole di circa 500 pagine e per la complessità delle motivazioni — ha quindi rigettato la pretesa del Comune di essere risarcito quale ente danneggiato dagli accadimenti verificatisi all’interno del cosiddetto “cimitero regio” di San Martino delle Scale e portati alla luce dai carabinieri di Monreale nel 2018.