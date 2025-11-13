Pioppo e Monreale, due operazioni antidroga dei carabinieri: un arresto e una denuncia

Azione condotta grazie anche al supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia

MONREALE, 13 novembre – Un arresto e una denuncia in stato di libertà: è questo il bilancio di due distinte operazioni condotte dai Carabinieri delle Stazioni di Pioppo e Monreale, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio mirati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In entrambi i casi, a mettere i militari sulla giusta pista è stato l’intuito su strada e l’osservazione di movimenti sospetti nei pressi delle abitazioni dei due indagati, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

A Pioppo, i Carabinieri — con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia — hanno arrestato un 27enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Da giorni i militari tenevano d’occhio l’abitazione del giovane, insospettiti da un continuo via vai di auto e brevi incontri che lasciavano presagire un’attività di compravendita di droga.

Durante la perquisizione domiciliare, resa possibile anche grazie al fiuto del pastore tedesco “Aaron”, il sospettato ha tentato di liberarsi della droga lanciando dalla finestra un contenitore di plastica. All’interno, i militari hanno rinvenuto un panetto di hashish da 30 grammi, recuperato in un giardino retrostante.

L’unità cinofila ha poi segnalato la presenza di altra sostanza stupefacente addosso al giovane: una dose di hashish nascosta negli slip. Nel seminterrato dell’abitazione, i Carabinieri hanno trovato un coltello da cucina con residui di droga, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e una cassetta metallica con 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto, disponendo per il 27enne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Poche ore dopo, un’altra operazione ha interessato Monreale. Anche in questo caso, i militari — con il supporto dell’unità cinofila — hanno notato uno strano andirivieni nei pressi dell’abitazione di un 36enne, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 30 grammi tra hashish e marijuana, già suddivisi in dosi e pronti per la vendita, nascosti all’interno della mobilia dell’appartamento. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutta la droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi di rito.