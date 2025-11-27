Operazione antidroga nel Palermitano: quattro arresti tra Monreale, Corleone e Lercara Friddi

Decisivo il fiuto del cane Nadia

MONREALE, 27 novembre – È iniziata a Monreale la serie di interventi che, negli ultimi giorni, ha portato i Carabinieri delle Compagnie di Monreale, Corleone e Lercara Friddi ad arrestare quattro uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le operazioni, condotte con il supporto delle unità cinofile di Palermo Villagrazia, rientrano in un più ampio piano di contrasto al traffico di droga nel territorio palermitano.

Il primo episodio riguarda un 46enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, individuato dai militari della Stazione di Monreale dopo un mirato servizio di osservazione. Durante la perquisizione della sua abitazione, il cane antidroga Nadia ha fiutato e portato al rinvenimento di 104 grammi di hashish, 75 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri, e 38 fiale di steroidi anabolizzanti non commercializzabili in Italia. Nell’appartamento sono stati trovati anche materiale per il confezionamento e 3.770 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

A Corleone, invece, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 34enne del posto. L’uomo, a bordo di un pullman di linea, aveva assunto un atteggiamento particolarmente agitato, attirando l’attenzione di un Brigadiere libero dal servizio. Il militare ha allertato i colleghi e, una volta giunti al capolinea, l’uomo è stato perquisito: all’interno degli indumenti nascondeva un panetto di hashish da 100 grammi.

Il terzo intervento si è svolto lungo la strada statale 189, nel territorio di Lercara Friddi, dove una pattuglia ha fermato un’autovettura con a bordo due 27enni extracomunitari, uno dei quali già conosciuto ai militari. A seguito di controlli accurati, i Carabinieri hanno trovato oltre 50 grammi tra cocaina, marijuana e hashish, oltre a 870 euro in contanti.

Tutti e quattro gli arresti sono stati convalidati dai Giudici per le Indagini Preliminari dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese. Le sostanze sequestrate sono state inviate al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative.

Nel contesto dei controlli sul territorio, i Carabinieri della Stazione di Gangi hanno infine denunciato un 66enne sorpreso alla guida sotto l’effetto di stupefacenti. L’uomo ha perso il controllo della propria auto, urtando un veicolo in sosta: nessuno è rimasto ferito.