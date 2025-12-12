San Martino delle Scale: va a far la spesa, pur essendo in libertà vigilata: 59enne ai domiciliari

È stato riconosciuto da un carabiniere libero dal servizio

MONREALE, 12 dicembre – I carabinieri della stazione di San Martino delle Scale hanno arrestato un uomo di 59 anni, accusato di violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale.

L’indagato, pregiudicato e allo stato attuale sottoposto alle misure della libertà vigilata e della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Monreale, il 7 dicembre scorso, nel pomeriggio, in vista della cena della vigilia dell’Immacolata, ha pensato bene di fare la spesa presso un supermercato della città di Palermo.

Peccato che all’interno dell’esercizio commerciale, in quel momento, libero dal servizio vi era anche un carabiniere che, tra gli scaffali, ha riconosciuto il 59enne.

E’ bastato uno sguardo e l’uomo, riconosciuto il militare, prima che questi potesse raggiungerlo, approfittando della presenza di molti consumatori si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

Il militare ha subito contattato il personale in servizio in caserma e le verifiche esperite nell’immediatezza, hanno consentito di accertare che l’indagato, senza alcuna autorizzazione rilasciata dall’Autorità Giudiziaria e senza alcuna valida motivazione, si era arbitrariamente allontanato dal comune monrealese violando le prescrizioni della misura applicata. Per l’uomo sono così scattate le manette.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto e applicato al 59enne la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.