Monreale, controlli straordinari dei carabinieri: denunce per detenzione di droga, armi e guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti

Giro di vite pure per il mancato rispetto del Codice della Strada

MONREALE, 15 dicembre – Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Monreale e dalla Sezione Radiomobile, con il supporto delle Stazioni dipendenti, nell’ambito di un’azione capillare finalizzata alla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza, dell’uso di sostanze stupefacenti e dei fenomeni di criminalità diffusa.

Nel corso dell’attività, i militari hanno denunciato tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare – un uomo di 57 anni, una donna di 50 e un giovane di 23 – per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti complessivamente 115 grammi di hashish, suddivisi in panetti, parte dei quali occultati nella borsa della donna e parte nascosti in uno sgabuzzino della cucina.

Nel centro storico di Monreale, l’attenzione delle pattuglie si è concentrata su due giovanissimi, il cui comportamento sospetto ha indotto i militari a procedere al controllo. I ragazzi, uno dei quali minorenne, sono stati trovati in possesso di una mazza ferrata e di un coltello a serramanico. Nonostante abbiano riferito di detenere gli oggetti per presunte esigenze di difesa personale, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per porto abusivo di armi.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza stradale. Sei le persone denunciate: quattro per guida in stato di ebbrezza, una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e un uomo di 46 anni per guida senza patente, in quanto recidivo nel biennio.

Complessivamente, 13 individui sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo per il possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Il bilancio dell’operazione comprende inoltre il controllo di 70 persone e 50 veicoli, l’esecuzione di 10 perquisizioni e la contestazione di 6 violazioni al Codice della Strada.

La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio di Analisi di Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per le necessarie analisi qualitative e quantitative.

I servizi di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e il degrado urbano, a tutela della sicurezza reale e di quella percepita dai cittadini.