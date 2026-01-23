Monreale, le strade sono sempre trappole: il Comune condannato a risarcire una donna

La caduta nel 2021 in via Biagio Giordano. Alla vittima più di 15 mila euro

PALERMO, 23 gennaio – Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile ha condannato il Comune di Monreale al risarcimento dei danni in favore di A. S., rimasta ferita a seguito di una caduta avvenuta il 28 settembre 2021 in via Biagio Giordano.

La decisione è stata pronunciata dal Giudice onorario di pace Davide Romeo, che ha riconosciuto la responsabilità dell’ente per le condizioni della sede stradale. In particolare, la caduta sarebbe stata causata da un dislivello non segnalato della pavimentazione, determinato dalla mancanza di asfalto, risultato non facilmente percepibile dagli utenti della strada.

Secondo quanto accertato in giudizio, la presenza di numerose autovetture in sosta nei pressi del punto critico avrebbe reso quel tratto un passaggio obbligato, aumentando il rischio per i pedoni. Decisive, ai fini della ricostruzione dei fatti, sono state le testimonianze acquisite nel corso del processo, oltre alla documentazione prodotta dalla donna, assistita in giudizio dall’avvocato Francesco Pepe.

A seguito della caduta, la donna ha riportato una frattura composta della base del quinto metatarso del piede sinistro. Il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale ha ritenuto le lesioni pienamente compatibili con la dinamica del sinistro, quantificando una inabilità temporanea parziale complessiva, senza postumi permanenti.

Alla luce di tali elementi, il giudice ha riconosciuto la responsabilità del Comune quale custode della strada, condannandolo al pagamento di 9.467,11 euro, oltre interessi. L’ente dovrà inoltre rifondere le spese processuali, pari a 5.347 euro, oltre agli oneri di legge e alle spese di consulenza tecnica.

La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza che richiama gli enti locali al dovere di manutenzione e vigilanza della viabilità urbana, soprattutto in presenza di situazioni di pericolo non segnalate, a tutela dell’incolumità dei cittadini.