Strage di Monreale, oggi ha preso il via il processo

Oggi la prima udienza davanti al Gup. La prossima il 7 aprile

PALERMO, 25 marzo – Ha preso il via oggi il processo relativo alla cosiddetta “strage di Monreale” nel corso della quale il 27 aprile scorso vennero uccisi Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli.

Oggi si è tenuta l’udienza preliminare davanti al Gup Marta Maria Bossi, che è stata dedicata alle questioni preliminari e alle richieste di costituzione di parte civile.

Sull’argomento hanno avanzato richiesta di costituzione i familiari delle vittime, il Comune di Monreale, rappresentato dall’avvocato Nicola Nocera, il Codacons e l’associazione “Oltre la paura”. Tuttavia, per quest’ultima l’ammissibilità appare incerta, essendosi costituita solo dopo i fatti. Il giudice si è riservato la decisione.

Nel corso della sparatoria rimasero feriti anche Nicolò Cangemi, 32 anni, e un minorenne di 16 anni. Sul banco degli imputati, con l’accusa di strage, siedono Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18, e Mattias Conti, 19. Nell’inchiesta, però, risultano coinvolti anche altri giovani, accusati di aver preso parte alla rissa: le loro posizioni sono state separate dal procedimento principale. La prossima udienza è stata fissata per il 7 aprile.