Monreale, estorsione per un debito di droga: due giovani arrestati dai carabinieri

I due avevano tentato la fuga, ma hanno perso il controllo del motociclo

MONREALE, 8 giugno – I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Monreale hanno arrestato in flagranza di reato due giovani, di 18 e 20 anni, accusati di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

L'operazione rientra nell'ambito di un mirato servizio di controllo del territorio predisposto dall'Arma per contrastare i reati di natura predatoria e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. L'attività investigativa è scattata dopo la richiesta di aiuto di un uomo che aveva denunciato di essere vittima di minacce e continue richieste di denaro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le pretese economiche sarebbero state legate a un debito derivante da una precedente compravendita di sostanze stupefacenti.

Ricevuta la segnalazione, i militari hanno organizzato un accurato servizio di osservazione e controllo, finalizzato a documentare l'intera vicenda e ad acquisire elementi probatori utili all'attività giudiziaria. La fase decisiva dell'operazione si è svolta nel centro abitato di Monreale, dove i due indagati, a bordo di un motociclo, si sono presentati presso l'abitazione della vittima per riscuotere la somma di 350 euro in contanti.

Non appena avvenuta la consegna del denaro, i Carabinieri sono intervenuti bloccando i due giovani. Nel tentativo di sottrarsi all'arresto, gli indagati avrebbero cercato una fuga precipitosa a bordo del motociclo, finendo però per perdere il controllo del mezzo e cadere autonomamente. I militari sono così riusciti a fermarli e ad arrestarli in flagranza di reato.

L'Autorità Giudiziaria, informata dell'accaduto, ha esaminato gli elementi raccolti dai Carabinieri. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha successivamente convalidato entrambi gli arresti. Il diciottenne arrestato era già noto alle forze dell'ordine ed era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.