Pioppo, furto in un deposito di materiali edili: arrestati due giovani dai carabinieri

Il proprietario aveva notato dei danneggiamenti al cancello d’ingresso

MONREALE, 18 giugno – L’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monreale, impegnati in un servizio di vigilanza radiocollegata ha portato all’arresto di due giovani palermitani di 25 e 19 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di un imprenditore locale, che aveva notato il danneggiamento del cancello d’ingresso della propria area di stoccaggio di materiali edili nella frazione di Pioppo.

La tempestiva attivazione dei militari delle Stazioni Carabinieri di Monreale e Pioppo ha consentito di individuare e bloccare i due indagati mentre si stavano allontanando a bordo di un furgone.

Durante il controllo del mezzo, i Carabinieri hanno rinvenuto circa cento tubi metallici utilizzati per ponteggi, risultati appena sottratti dal deposito. Il materiale è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Gli arresti sono stati successivamente sottoposti alla valutazione dell’Autorità giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato i provvedimenti, disponendo per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

L’operazione conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella tutela delle attività produttive locali, attraverso interventi mirati e una risposta tempestiva a tutela della sicurezza dei cittadini e degli imprenditori.