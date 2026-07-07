Deteneva una pistola clandestina con matricola abrasa; arrestato monrealese

La Beretta 7,65 era nascosta in una cuccia per cani

MONREALE, 7 luglio – La Polizia di Stato, segnatamente personale della Squadra Mobile palermitana, ha tratto in arresto un uomo incensurato di Monreale, poiché accusato del possesso di un’arma clandestina e per la ricettazione della stessa.

I poliziotti, a seguito in indizi e riscontri, sono giunti a casa dell’uomo, un 48enne incensurato e vi hanno effettuato una accurata perquisizione. La pistola, una beretta cal. 7,65 con matricola abrasa, priva di contrassegno identificativo, è stata ritrovata all’interno di un doppio fondo di una cuccia per cani in un box in lamiera. La pistola era munita di caricatore inserito con una cartuccia e di un’altra cartuccia camerata.

Nel terreno adiacente all’appartamento sono stati rintracciati segni di avvenuti spari, presumibilmente collegati alla pistola ritrovata. Sul conto dell’arma e della sua provenienza, l’arrestato ha fornito una ricostruzione che è stata ritenuta pretestuosa. Indagini sono in corso, anche sulla base di rilievi balistici da parte del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, per verificare se la pistola abbia o meno sparato in eventi di rilievo penale o comunque recentemente assurti agli onori della cronaca.