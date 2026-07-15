Controlli straordinari dei Carabinieri nel Monrealese: 5 denunce, 10 segnalati per droga e 15 multe

L’azione di controllo eseguita ai militari della Compagnia di Monreale

MONREALE, 15 luglio – Cinque persone denunciate, dieci segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti, 110 persone identificate, 60 veicoli controllati e 15 sanzioni per violazioni al Codice della strada.

È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Monreale, con l'impiego coordinato delle Stazioni dipendenti e il supporto della Sezione Radiomobile.

L'attività, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, dei reati contro il patrimonio e delle violazioni al Codice della strada, ha interessato diversi centri del comprensorio monrealese.

Nel corso dei controlli, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 53enne di Altofonte, già noto alle forze dell'ordine, accusato di evasione. L'uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Denunciata anche una 37enne di Monreale, con precedenti di polizia, ritenuta responsabile di furto di energia elettrica. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, con il supporto di tecnici specializzati, la donna avrebbe realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica mediante un bypass.

Un'altra denuncia ha riguardato un 34enne di Balestrate, anch'egli già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di alcune dosi di crack già confezionate e ritenute destinate allo spaccio. L'uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. I Carabinieri hanno denunciato tre automobilisti, rispettivamente di 28, 55 e 58 anni, sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. Un 49enne di Monreale è stato invece denunciato per guida senza patente, poiché fermato al volante nonostante il provvedimento di revoca del documento di guida.

Nel corso dell'operazione, dieci persone, di età compresa tra i 18 e i 56 anni e provenienti prevalentemente da Altofonte, Palermo e dai comuni limitrofi, sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Durante i controlli sono state sequestrate modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina, ritenute destinate esclusivamente all'uso personale.

Il dispositivo ha consentito inoltre di effettuare 15 perquisizioni personali e veicolari, identificare complessivamente 110 persone e sottoporre a controllo 60 veicoli, elevando 15 verbali per infrazioni al Codice della strada.

Lo stupefacente sequestrato è stato affidato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per gli accertamenti tecnici.

L'operazione rientra nelle attività straordinarie di prevenzione predisposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per rafforzare il controllo del territorio e incrementare la percezione di sicurezza nelle comunità locali, attraverso una presenza costante e capillare dell'Arma a tutela dell'ordine pubblico e della legalità.