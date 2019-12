E' un Natale di ''austerity'', ma è pur sempre Natale

Presentate le iniziative. Davì: ''Condizione finanziaria al limite, ma un grazie alla generosità delle associazioni''. LE FOTO

MONREALE, 20 dicembre – Si è tenuta proprio questa mattina, nella cornice della Sala Rossa del Municipio, la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi rientranti nel periodo delle festività natalizie. Gli assessori Davì e Giannetto hanno avuto modo di incontrare i rappresentanti di quasi tutte le associazioni che si sono impegnate nell'organizzazione delle attività.

"Come ben sapete - ha esordito proprio Davì - la situazione finanziaria del Comune di Monreale è drammatica. Avremmo voluto fare molto di più, ma con il bilancio del 2018 bloccato e con quello del 2019 non ancora approvato, abbiamo in qualche modo dovuto limitarci nell'organizzazione degli eventi. Per queste ragioni mi preme ringraziare, oltre che gli enti sponsorizzanti e la Chiesa, i comitati organizzativi delle associazioni che (senza alcun tipo di lucro) hanno prestato il proprio impegno e le proprie risorse per riuscire comunque a garantire un calendario ricco e variegato".

Una serie di eventi (circa una trentina) dunque, quelli che impegneranno la cittadinanza monrealese già a partire dai prossimi giorni, tutti a "costo zero" come ci tiene a sottolineare l'assessore ai Beni Culturali, perché frutto della spontanea e disinteressata solidarietà delle associazioni del territorio che con il loro operato sono riuscite a collaborare armoniosamente tra di esse e a promuovere una serie di iniziative che - è bene porlo in evidenza - non avranno alcun prezzo e saranno assolutamente gratuite per tutti i cittadini. L'obiettivo dichiarato è sicuramente quello di condividere un momento di festa all'insegna della rivalutazione del territorio e delle sue tradizioni più intime.

"Un calendario che, muovendosi tra sport, arte, teatro e musica, si propone di abbracciare i gusti di qualsiasi fascia d'età - sono le parole dell'assessore Giannetto - abbiamo cercato di evitare la contemporaneità delle manifestazioni, in modo da permettere a tutti quanti di poter prender parte a tutti gli eventi promossi, dislocati in luoghi diversi del territorio monrealese. Si sono già svolti importanti convegni e molti altri sono già ascritti al programma". Conclude dicendo: "Viaggiare avendo come obiettivo l'interesse comune è il punto a favore della collaborazione tra Comune e associazioni".