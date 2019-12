Solidarietà: giocattoli per i bambini del reparto oncologico e di Neuropsichiatria dell’ospedale dei Bambini

L’iniziativa è stata realizzata dalla confraternita del SS.Crocifisso e dal coro della Collegiata

MONREALE, 22 dicembre –E’ stata una bella azione di solidarietà, finalizzata a regalare un sorriso a chi è meno fortunato. È stata quella realizzata dalla confraternita del SS.Crocifisso e dal coro del Santuario della Collegiata, che ieri hanno regalato giocattoli ai bambini ricoverati in ospedale, per far sentire loro il calore del Natale.

A beneficiare di questa iniziativa sono stati i piccoli del reparto oncologico e di quello di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale dei Bambini di Palermo.

Nel nosocomio, assieme all’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi e all’assistente spirituale della confraternita, don Giuseppe Salamone, si è presentata una delegazione dei confrati, guidata da Valentino Mirto e dalle componenti del coro della Collegiata, che hanno regalato giocattoli ai bambini dei reparti. La raccolta si è resa possibile con i proventi di un sorteggio effettuato in Collegiata, ma anche grazie al contributo della 3ªB della Pietro Novelli, la 3ªD, la 4ªE e la 5ª C della Morvillo, nonché alcune classi dell'infanzia e prime della scuola Guglielmo.

Ma la cosa più bella è stata quella che ha visto il contributo spontaneo di tanti cittadini che hanno aderito all’iniziativa. La donazione ha incluso anche un versamento in denaro per contribuire all’acquisto della “Navetta Amica”.