Circolo di Cultura Italia: questa mattina, il brindisi di fine anno con i “gilet rossi”

L ’ Amministrazione ha ringraziato i volontari dell ’ associazione “ Basta volerlo ” per il contributo dato al territorio monrealese

MONREALE, 23 DICEMBRE – Questa mattina, al circolo di Cultura Italia, il presidente Claudio Burgio ha voluto ospitare per un brindisi di fine anno le istituzioni monrealesi e i “gilet rossi” dell’associazione Basta volerlo i quali, occupati nel palermitano, in questi mesi hanno contribuito a fortemente a restituire decoro anche al territorio di Monreale, attraverso gli interventi di bonifica.

Tantissime le aree riqualificate dai gilet rossi, in questi mesi, nel territorio normanno, grazie al coordinamento del volontario Piero Faraci. Pertanto, alla presenza del presidente dell’associazione “Basta volerlo” Davide Grasso, degli assessori Ignazio Davì, Luigi D’Eliseo, Geppino Pupella, Sandro Russo, Nicola Taibi e dei consiglieri Santina Alduina e Riccardo Oddo, il sindaco Alberto Arcidiacono ha voluto ringraziare loro per i grandi obiettivi raggiunti. “Sono felice nel sentire tanti concittadini soddisfatti del vostro lavoro – afferma il primo Cittadino – e queste sono le grandi soddisfazioni che ogni amministratore vorrebbe avere. Il merito è soltanto vostro. Avete adottato Monreale come fosse la vostra casa; lavorare e svolgere un servizio per una comunità, penso debba essere la più grande soddisfazione, grazie all’amore verso il prossimo o verso il territorio. Io e tutta la comunità monrealese, vi siamo e vi saremo sempre grati”.

Al termine degli auguri, è stato allestito un piccolo rinfresco di ringraziamento, offerto dal Circolo Italia.