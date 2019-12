Le nostre radici cristiane, un’occasione per mettere da parte discordanze e conflitti

“Un monito che dalla sfera privata deve propagarsi a quella pubblica”

MONREALE, 26 dicembre – “Il difficile momento storico che stiamo attraversando, e che non riguarda soltanto la nostra città, ma l’Italia e l’intera Europa, è un motivo in più per ricordare le ragioni profonde del Natale”.

È questo il messaggio del presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, fatto pervenire alle redazioni locali, in occasione delle festività natalizie. “Le radici cristiane della nostra civiltà, che lo rendono ancora la ricorrenza più importante dell’anno – afferma Intravaia – lungi dall’escludere chi non si riconosce in esse, sono piuttosto un’occasione per tutti, credenti e non, cristiani e non, per mettere da parte divisioni, discordanze, conflitti e divergenze e cercare di guardare, anche se solo per un giorno, in un’unica direzione: il ritrovarsi con la famiglia, gli amici, gli affetti più cari. Un monito che dalla sfera privata deve propagarsi a quella pubblica, cioè la ricerca di un bene comune che vada al di là degli interessi personali, campanilistici o, più semplicemente, di fazione politica.

Credo che il Natale trasmetta un messaggio di positività che non può lasciare indifferenti nessuno di noi, al di là del credo religioso. Collaborando, ognuno nel suo ruolo, e nel rispetto delle differenze reciproche, la nostra città e il nostro Paese possono guardare ad un futuro migliore . Se continueremo a crederci tutti e ad offrire un contributo costruttivo, ognuno secondo i propri mezzi, potremo offrire una speranza ai nostri figli, nella loro terra.

A nome dell’intero Consiglio comunale voglio augurare proprio un festività natalizie di speranza e pace a tutti i monrealesi, anche a coloro che si trovano lontani da Monreale; quella stessa Speranza che è la cifra dei Cristiani, ma anche di tutti gli uomini di buona volontà”.