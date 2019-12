La nascita di Gesù Bambino, una suggestiva rievocazione nel presepe vivente della Te.M.A.

Si è svolta la vigilia di Natale al complesso Guglielmo. LE FOTO

MONREALE, 26 dicembre – Nella suggestiva cornice della zona archeologica dell'ex convento dei benedettini, è stata rievocata martedì pomeriggio, dai figuranti dell'Associazione Te.M.A, la nascita di Gesù bambino.

Giunge all'ottava edizione il "Viaggio a Betlemme", una ricostruzione del presepe che si snoda in un percorso in cui pastori e personaggi storici animano quadri d'ambiente resi attraverso una attenta ricerca del realismo dei particolari.

Tutti naturali i materiali utilizzati per l'allestimento scenografico, legni e paglia per le capanne, stoffe grezze e non dipinte per i rivestimenti, fronde di alloro e mirtillo per le coperture, antichi attrezzi di lavoro che riportano alle tradizioni perdute delle filatrici della lana, dei pestatori di semi, dei raccoglitori di legumi, delle tessitrici di tappeti degli scalpellini intenti a realizzate tessere di pietra. E insieme alle suggestioni visive, questo presepe vivente offre al visitatore altre suggestioni, come quelle olfattive e tattili che, in concorrendo a fornire una sorta di esperienza multisensoriale, restituiscono anche l'approccio con odori e sapori di un tempo.

In un rudimentale banchetto si muovono infatti delle donne che, nel silenzio ammantato di un sottofondo di note scommesse, preparano vino cotto, pane rustico e semi sgusciati.

Ideatore, nonché promotore, del progetto, Salvo Giaconia, presidente dell'associazione Te.M.A, da anni operante sul territorio, che sinergicamente supportato dai soci, ha voluto fortemente, e condiviso con l'amministrazione, la realizzazione dell'iniziativa.

Inusuale, quasi anticonvenzionale, ma fortemente drammatica, la rievocazione del travaglio e del parto di Maria, resa scenograficamente con il movimento di puerpere e ceste di bende al di là di un paravento ondeggiante, che sottolineano l'umanità della nascita e del dolore e la forza prorompente della vita.