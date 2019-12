Canarini, che passione: ancora successi per l’allevatore monrealese Salvatore Sardisco

Canarini, che passione: ancora successi per l’allevatore monrealese Salvatore Sardisco

Ottimi risultati all’80ª Mostra Internazionale di Reggio Emilia. LE FOTO

REGGIO EMILIA, 29 dicembre – Ha fatto incetta di trofei l’allevatore monrealese Salvo Sardisco, che ha partecipato alla “80ª Mostra Internazionale SOR”, che si è svolta di recente a Reggio Emilia, considerata, giusto per fare un paragone calcistico, la “Champions League” delle esposizioni ornitologiche.

Nella cittadina emiliana Sardisco, che per pura passione alleva canarini da 30 anni, ha ottenuto due primi posti, due secondi posti e tre terzi posti, nella categoria Agata Pastello Intenso Giallo e Agata Pastello Brinato Giallo sia singoli che stamm (squadra di 4 esemplari con medesime e identiche caratteristiche).

La manifestazione ha visto la partecipazione di tutti i migliori allevatori d'Europa. Quest'anno, tra l’altro, erano più di 1700 con oltre 21 mila soggetti ingabbiati in rappresentanza di 13 nazioni.

Sardisco ha iniziato quando aveva soli 13 anni, partecipa alle mostre da 30 anni circa e da più di 20 anni è anche giudice di caratura internazionale.

Partecipa alle mostre ornitologiche da decenni con ottimi risultati nelle manifestazioni più importanti, vantando la medaglia d'oro e il titolo di campione italiano 2015 al Campionato Italiano di Pesaro del dicembre del 2015, medaglia d'oro e titolo di campione del mondo 2018 al 66° Campionato Mondiale di Cesena 2018 in cui ha vinto ben 4 medaglie nel gennaio 2018, tris di medaglie, oro argento e bronzo, al 52° Campionato Italiano di Ornitologia di Parma 2018 ( 1°, 2°, 3°), oltre che diversi titoli regionali e internazionali.

Per quest’ennesima affermazione determinante è stata la dei convogliatori, Calogero Zito e Vittorio Biscari, che hanno trasportato, curato, ingabbiato e riportato a casa i soggetti rendendo possibile la partecipazione a questo prestigioso evento, sobbarcandosi la parte logistica più gravosa, trasportando gli uccelli per oltre 3000 chilometri.