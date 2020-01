Piazzale Cirba, dopo i botti i Capodanno la costruzione è pericolante

Da non escludere il rischio crollo. Necessario un intervento

MONREALE, 3 gennaio – Probabilmente a far peggiorare la situazione sono stati i botti di Capodanno. Quelli che qualcuno, in maniera avventata e sconsiderata, ha fato esplodere all’interno della costruzione che adesso si trova in condizioni precarie, che sembrano essere l’anticamera del crollo.

La costruzione è quella di piazzale Cirba, di fronte la nota pizzeria, che dalla notte di Capodanno versa nelle condizioni che si vedono in foto. Il risultato è che la struttura è diventata ancor più fatiscente di quanto non lo fosse già, col rischio che se qualcuno, in maniera avventata dovesse entrarvi, magari anche qualche igaro bambino, potrebbe dar vita a spiacevoli situazioni. Ecco perché forse sarebbe opportuno abbatterla, prima che possano verificarsi episodi pericolosi.