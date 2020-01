Monreale: va in pensione Nicolò Cangemi, lo sostituirà Maurizio Busacca

L’avvicendamento necessario dopo il collocamento a riposo del dirigente a partire da gennaio 2020

MONREALE, 7 gennaio – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha attribuito con propria determinazione la direzione ad interim dell’area VI del Comune di Monreale a Maurizio Busacca, dirigente dell’ente a tempo indeterminato, in sostituzione del dirigente dell’area pianificazione del territorio del Comune, Nicolò Cangemi, collocato a riposo per dimissioni volontarie a partire dal 1 gennaio 2020.

A seguito di ciò è stato dunque necessario per l’amministrazione comunale individuare un nuovo responsabile ad interim dell’area VI, comprendente appunto il settore comunale della pianificazione del territorio, che è stato individuato in Maurizio Busacca, dirigente dell’area gestione del territorio e polizia municipale dell’ente ed in possesso delle competenze specifiche per dirigere l’area rimasta dunque priva di dirigente a partire da questo nuovo anno.

Al dirigente Maurizio Busacca resteranno attribuite le precedenti competenze dirigenziali, già assegnate con specifico provvedimento, più quelle derivanti dal nuovo incarico assegnato con le attribuzioni e responsabilità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.