Chiesa Avventista del Settimo Giorno, una vendita di beneficienza per le famiglie di Monreale

Si è tenuta nei giorni scorsi, assieme ad un concerto

MONREALE, 8 gennaio – Si sono svolti nei giorni scorsi a Monreale nei locali della Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno il consueto concerto e vendita di beneficienza che la comunità ogni anno organizza nel periodo delle festività natalizie.

La vendita è ogni anno occasione di incontro, oltre che evento culturale e momento per esprimere la propria solidarietà nei confronti delle tante famiglie di Monreale che la chiesa assiste da anni attraverso l'associazione ADRA e Opera Sociale Avventista che si occupano di assistenza e soccorso sul territorio nazionale.

Per l'occasione la serata è stata aperta infatti dall'intervento della portavoce nazionale dell'associazione Elisa Gravante che ha illustrato l'impegno dell'associazione in Italia e in modo particolare l'intervento per le famiglie che hanno subito danni nell'ultimo incendio di questa estate a Monreale.

La serata è stata allietata dalla performance dell'orchestra di fiati "Guglielmo II", il cui più giovane musicista ha quindici anni, diretta dal maestro La Mattina e dalla cena conclusiva consumata assieme ai partecipanti. Il ricavato della vendita come ogni anno andrà alle famiglie Monrealesi che ADRA di Monreale assiste.