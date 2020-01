Domani Atletico Canicattì-Monreale, servirà la partita perfetta

Difficilissimo match contro i biancorossi freschi di vittoria sul Bagheria

MONREALE, 10 gennaio – Chi ha in mente la squillante vittoria dell’andata, la dimentichi in fretta: quel Canicattì era un’altra squadra. Domani, la classifica adesso lo conferma, sarà tutt’altra partita. La squadra allenata da mister Giardina, infatti, sta vivendo un momento magico. Chiedere alla capolista Bagheria per conferma.

Con queste premesse domani pomeriggio il Monreale calcio a 5 si dirigerà al PalaLivatino di Canicattì, per affrontare l’Atletico nel match valevole per la 15^ giornata del campionato di serie C1, seconda giornata di ritorno. Saprà di trovarsi di fronte una compagine di grande caratura tecnica e caratteriale in un ambiente caloroso ed appassionato, come confermano le numerose presenze sugli spalti dell’impianto canicattinese.

Il campo è piccolo, come se volesse facilitare i compito di chi si difende, ma i biancorossi locali di questo conoscono ogni millimetro quadrato, ogni granello di polvere. Impresa proibitiva, quindi? Assolutamente no. Tornare con qualche punto in saccoccia dal centro agrigentino si può. Per farlo, però, occorrerà far funzionare tutto alla perfezione.

Per dirla con Marcello Lupo, supertifoso dei biancazzurri, occorreranno testa, grinta e cuore. Occorrerà che ciascun giocatore entri in campo con la concentrazione dei giorni migliori, con la voglia di non mollare nemmeno un centimetro. Solo così domani sera la classifica potrà essere migliore di quella di oggi. Diversamente il Canicattì andrà sul velluto, anche perché giocatori come Madonia, Isgrò o Moncada, giusto per citarne qualcuno, sono fra i migliori in assoluto della categoria e sanno che dalla partita contro il Monreale passa una fetta importate del loro campionato. Il Monreale, dal canto suo, dopo le due confortanti vittorie maturate a cavallo del periodo natalizio contro Club P5 e Pantelleria, è obbligato a dare continuità ai propri risultati per continuare quella rincorso verso la zona playoff che al momento appare problematica.

Quel che è certo è che sarà una bellissima partita, fra due squadre forti, fra due società serie e strutturate. Una partita che, come sempre, proporremo ai nostri appassionati con una telecronaca diretta sulla nostra pagina facebook.

Palla al centro alle ore 17. Fischieranno Andre Salvatore Calì e Rocco Zagarini, entrambi della sezione di Caltanissetta.