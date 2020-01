Morte Guido Messina, il sindaco: ''Monreale lo ricorderà in occasione della tappa del Giro''

Arcidiacono: “E’ sempre rimasto fortemente legato alla sua terra”

MONREALE, 11 gennaio – “In occasione della tappa del Giro d’Italia che partirà il 12 maggio dalla nostra città ,organizzeremo, una iniziativa dedicata al grande ciclista monrealese Guido Messina, scomparso ieri all’età di 89 anni”.

Ad annunciare questa notizia é il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono che proprio ieri mattina insieme agli assessori aveva insediato il primo tavolo tecnico comunale per la istituzione dei gruppi di lavoro che dovranno occuparsi della organizzazione della tappa del Giro d’Italia, la Monreale-Agrigento ,evento di grande risonanza internazionale .

“Messina, originario di Monreale – aggiunge il sindaco – ha vissuto la maggior parte della sua vita a Torino ma é sempre rimasto fortemente legato alla sua terra e soprattutto alla città di Monreale dove non perdeva occasione di ritornare per incontrare i suoi amici . Un Icona del ciclismo italiano tanto che è stato anche proclamato Cavaliere della Repubblica Italiana per i suoi tantissimi successi nel settore sportivo”.

Il secondo passo, dopo quello doveroso della Giunta municipale, dovrà però farlo la RCS, la società editrice della Gazzetta dello Sport, che organizza il Giro d’Italia.