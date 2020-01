Trasferimenti al Comune di Monreale, Giacopelli (Cisl-FP): ''Non è successo praticamente nulla''

“Mi aspetto che, in tempi brevi, la giunta comunale si decida a varare una revisione, sia pur parziale, dell’assetto organizzativo degli uffici e dei servizi dell’ente”

MONREALE, 17 gennaio – “Diciamolo in tutta franchezza: non è successo praticamente nulla”: è questa la considerazione che il segretario aziendale della Cisl-Funzione Pubblica, Nicola Giacopelli, ha espresso dopo aver appreso la notizia dello spostamento di alcuni dipendenti che il segretario generale del Comune di Monreale nei giorni scorsi ha stabilito di attuare.

“A parte una sola eccezione, tutti i colleghi destinatari dei provvedimenti di trasferimento – commenta l’esponente sindacale – continueranno a espletare esattamente gli stessi compiti svolti oramai da diversi anni, se non addirittura da decenni; è del tutto evidente che si tratta, quindi, di un’operazione sostanzialmente insignificante, destinata a non incidere in alcun modo sul miglioramento dell’efficienza e della funzionalità degli uffici comunali. L’unico ‘vero’ trasferimento attuato è quello che ha riguardato il funzionario tecnico Palazzo, a cui è stato affidato l’incarico di occuparsi di patrimonio e beni confiscati alla criminalità organizzata: ritengo che con il suo bagaglio di esperienza, professionalità e competenza avrà modo di gestire validamente questo delicato settore”.

Da quando si è insediato il sindaco Arcidiacono, si attende in municipio una manovra articolata e di ampio respiro in merito alla riorganizzazione della cosiddetta “macchina amministrativa”: “Mi rendo perfettamente conto che non è semplice, né agevole intervenire in questo complesso ambito – afferma al riguardo Giacopelli – ma è chiaro che alcune innovazioni vanno necessariamente introdotte, considerando peraltro che nel corso degli ultimi anni il numero delle figure dirigenziali si è notevolmente ridotto. Mi aspetto dunque che, in tempi brevi, la giunta comunale si decida a varare una revisione, sia pur parziale, dell’assetto organizzativo degli uffici e dei servizi dell’ente: ed è auspicabile che ciò avvenga tenendo in considerazione le ponderate, sagge, illuminate e illuminanti proposte che l’assessore al personale saprà formulare”.