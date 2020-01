Condizioni precarie all’ingresso di palazzo Indemburgo, protestano i genitori degli alunni della scuola primaria

La situazione di degrado era stata già segnalata nel mese di settembre. LE FOTO

MONREALE, 24 gennaio – “Siamo disposti a scioperare”: queste le parole dei genitori degli alunni presenti questa mattina, in merito alle condizioni precarie dei gradini che permettono l’ingresso alla corte del palazzo Indemburgo, la succursale della scuola Francesca Morvillo che ospita tre sezioni della scuola dell’infanzia.

Questa mattina, intorno alle ore 10, una delegazione di genitori, dopo i diversi solleciti diretti all’amministrazione, ha deciso di manifestare il proprio dissenso in merito allo stato di fatto precario dell’ingresso che permette di raggiungere la corte di pertinenza dello stabile, dopo il necessario restringimento della breve rampa – preceduta da un tratto di buche lungo l’asfalto della carreggiata – per la messa in sicurezza a fronte dei gradini più deteriorati e della voragine presente.

“Allo stato attuale – affermano Teresa Alisena e Valentina Zuccaro, rappresentanti di classe – la situazione è diventata insostenibile e di enorme disagio per chi, come noi, accompagna più di un figlio a scuola. La questione, tra l’altro, poteva essere risolta molto tempo fa, quando i gradini presentavano soltanto una minima voragine. Ad oggi, purtroppo, la situazione è peggiorata in quanto anche il manto stradale è ceduto. Per il bene dei nostri bambini e per la loro incolumità, pensiamo sia necessario che il problema venga risolto in tempi brevi. Si parla tanto di sicurezza nelle scuole e crediamo sia giusto intervenire anche sugli spazi esterni della scuola stessa. In quanto mamme, l’idea che i nostri figli siano soggetti a certi pericoli, ci crea un grosso senso di sconforto.”

Intervenuta sulla vicenda, anche la preside Francesca Giammona che, in un primo momento, attraverso un cartello, invitava i genitori a fruire dell’ingresso secondario con accesso in via Aldo Moro, una soluzione che però non ha riscontrato successo a causa della mancata possibilità di parcheggio. Tuttavia, la dirigente della scuola Francesca Morvillo, dopo essersi confrontata con l’Amministrazione, ha rassicurato i genitori affermando che da lunedì 27 gli operai inizieranno i lavori per il ripristino degli spazi critici di pertinenza dello stabile.