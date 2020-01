Inaugurazione ‘’Vicolo dei sapori’’, ieri sera il taglio del nastro

Il locale adesso si articola tra i civici 13-15 di via Roma

MONREALE, 24 gennaio – La panineria “Vicolo dei sapori” – conosciuta come “Spongebob” – nella serata di ieri, ha accolto tantissime persone per il taglio del nastro inaugurale della sala attigua al locale commerciale che, in questi anni, ha soddisfatto i palati dei propri clienti attraverso il cibo d’asporto.

L’esercizio di Domenico Lo Coco e di Katia Catalano, infatti, da ieri sera, oltre ad estendere la propria proposta culinaria – con taglieri di salumi, insalate e varie tipologie di secondi – offrirà la possibilità di usufruire, a pranzo e a cena, dei tavolini presenti all’interno della sala del nuovo locale, costituito da un ambiente a doppia altezza – caratterizzato da un design mediterraneo – e con un comodo soppalco ammezzato di fronte l’ingresso.

Tra i presenti al taglio del nastro, il sindaco Alberto Arcidiacono e il consulente Salvo Giangreco, insieme a don Nicola Gaglio, arciprete della Cattedrale che, per l’occasione, ha recitato una breve preghiera e benedetto il locale.