Via Di Liberti, un’auto abbandonata da più di un anno e mezzo

Si lamentano i residenti che hanno già segnalato il fatto alla Polizia Municipale

MONREALE, 25 gennaio – La segnalazione è di oggi, ma la presenza, dicono i residenti, è antica: perlomeno dal giugno del 2018. Da più di un anno e mezzo, quindi, un’auto è abbandonata presso via Di Liberti, nel pieno centro di Monreale, nei pressi della scuola Veneziano. L’auto è una Fiat Marea ed è stata lasciata là, come detto, almeno dal giugno del 2018.

Il proprietario non si è più fatto vedere e gli abitanti, privati di un posto auto, data la sempre crescente difficoltà al trovare parcheggio in zona, hanno iniziato a fare ricerche e, dopo un controllo tramite una App che tutti possono scaricare sul proprio smartphone, hanno appurato che l’auto risulta essere non assicurata.

I residenti, pertanto, hanno presentato una segnalazione informale al Comando della polizia municipale , ma ancora adesso, dopo più di un anno e mezzo la macchina si trova ancora lì, creando malumori e disapprovazione da parte dei cittadini della zona.