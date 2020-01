Accesso agli spazi di palazzo Indemburgo, questa mattina gli scavi di verifica. Il sindaco Arcidiacono: “lavori programmati 20 giorni fa”

Il 24 gennaio avevano protestato alcuni genitori, ma le opere di intervento riguardano il condominio

MONREALE, 27 gennaio – Venerdì mattina, dopo le diverse segnalazioni, una rappresentanza di genitori e dei bambini frequentanti le 3 sezioni di scuola materna, all’interno dei locali di palazzo Indemburgo, esprimevano il loro dissenso in merito alle condizioni precarie del manto stradale in aderenza all’ingresso degli spazi di pertinenza della succursale della scuola Francesca Morvillo e, soprattutto, alle condizioni fatiscenti della rampa di gradini. A rassicurare le famiglie, è stata la preside Francesca Giammona, la quale ha garantito – dopo un confronto con l’amministrazione – l’intervento degli operai comunali.

Durante gli scavi di verifica, alla presenza dei dipendenti comunale – i geometri Francesco Curcio e Benedetto Sciortino – e dell’amministratore condominiale Gaspare Mammina, è stato accertato che le anomalie presenti sono state causate dal deterioramento degli scarichi privati lungo la condotta idrica comunale.

“Con l’apertura della fognatura – afferma Mammina – abbiamo avuto modo di comprendere l’entità del danno, ovvero delle perdite delle condutture private. Interverremo al più presto per ripristinare il tutto”. Frattanto, nonostante resti consigliabile l’accesso agli spazi di pertinenza dello stabile dall’ingresso alternativo di via Aldo Moro, l’amministratore, ha assicurato che il cancello privato, durante gli orari di ingresso e di uscita degli alunni, verrà lasciato aperto per la fruizione esclusivamente pedonale dei genitori.

A cogliere l’impegno, la rappresentante della sezione A, Valentina Zuccaro insieme a Daniela Patellaro – portavoce della rappresentanza dei genitori, nella giornata di venerdì – le quali, oltre a ringraziare il tempestivo intervento dell’Amministrazione, si impegneranno a far rispettare l’accordo.

In seguito ai risvolti sulla vicenda, è intervenuto il Primo cittadino: “Preso atto delle problematiche, in seguito alle segnalazioni – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – siamo intervenuti installando la rete per circoscrivere gli spazi critici, mettendo in evidenza la situazione di pericolo e attivandoci immediatamente per programmare l’intervento. I lavori, pianificati 20 giorni fa, richiedono un minimo di organizzazione, considerando le numerose contingenze presenti nel territorio monrealese. Avevamo già effettuato un sopralluogo conoscitivo, riscontrando un problema di fognatura e, proprio stamattina, grazie agli scavi di verifica, abbiamo avuto la possibilità di approfondire sulle anomalie. Tuttavia, avendo appreso che la competenza dei lavori è stata affidata al condominio, oltre a garantire la nostra disponibilità, l’amministrazione comunale vigilerà comunque sugli interventi affinché il ripristino venga effettuato in tempi brevi”.