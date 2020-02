Raduno di moto in piazza: più di 100 quelle arrivate stamattina a Monreale

Curiosità, interesse, ma anche critiche. LE FOTO

MONREALE, 2 febbraio – Stamattina, a partire dalle 10 circa, la domenica di piazza Vittorio Emanuele è stata caratterizzata dall’arrivo di un nutrito gruppo di motociclisti, che nell’ambito di un raduno, che doveva portarli a San Martino delle Scale, ha fatto tappa a monreale a due passi dal duomo.

Il raduno è stato organizzato dal Motoclub Asd Horus Palermo, che già dall’inizio della settimana, aveva condiviso sui social la propria iniziativa.

Curiosità, interesse attorno alla manifestazione, ma anche critiche. Qualcuno sosteneva, infatti, che il rumore dei motori e gli schiamazzi disturbassero lo svolgimento delle funzioni religiose che si stavano tenendo in cattedrale.

Dall’altra parte, però, c’era chi guardava con altro occhio questo tipo di eventi, come per esempio i commercianti del posto, contenti di poter vedere tutte queste persone entrare nei propri esercizi attività pronte a consumare.