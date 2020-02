Grisì, sostituiti gli infissi della scuola elementare

Mannino: “Frutto di un ottimo lavoro di concerto”

MONREALE, 3 febbraio – E’ stata portata a compimento la sostituzione degli infissi alla scuola elementare della frazione di Grisì. Lo rende noti il consigliere Giulio Mannino, comunicando che il comune si è affidato alla ditta Cassisi, impresa vincitrice dell'accordo quadro per l’annualità anno 2019/2020 relativa agli immobili comunali.

“È il risultato del grande lavoro svolto dal sottoscritto – afferma in una nota – di concerto con l'ufficio Lavori pubblici nonché della programmazione di questa amministrazione con a capo il sindaco Arcidiacono al quale rivolgo il mio primo personale ringraziamento per la costante attenzione alla frazione ed a tutto il territorio di Monreale.

Un grazie particolare voglio rivolgerlo anche al geometra Giuseppe Sala e agli architetti Vittoriano Gebbia e Pietro Albanese per la loro grande professionalità ed all'assessore Rosanna Giannetto che non si è mai risparmiata nel percorso che ha portato al raggiungimento di questo importate traguardo”.