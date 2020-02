Lavori sugli impianti Enel, domani interruzione dell’erogazione in alcune zone

Gli interventi saranno effettuati dalle 8,30 alle 16

MONREALE, 4 febbraio – Enel distribuzione, sede zonale di Palermo, ha diramato un avviso pubblico di interruzione energia elettrica che riguarderà il Comune di Monreale nella giornata di domani, mercoledì 5 febbraio dalle 8.30 alle 16 al fine di effettuare lavori sugli impianti.

Le vie interessate sono: via Favara-Lenzitti, numeri civici 22, 34, da 3 a 5, sn/11, sn/22, sn/26, sn/21, sn/4, sn/9, sn/13, sn/24, sn/3, sn/6, sn/7, sn/14, sn/23, sn/1, sn/3a, sn/15, sn/12, sn/17, sn/19.

Sulla strada statale 186 a Pioppo dal civico 32 al 36, 36b, da 21 a 23, da 31 a 39, da 45 a 47; in contrada Spartiviolo dal numero 2 all’8, 1, da 5 a 7, in contrada scarda Rubinotto dal numero 2 al 19, 11 e senza numero.

In località Grotte Lenzitti riguarderà invece i numeri 38, 7 e via Spartiviolo i numeri 4b, 8, 9 e senza numeri, per la via provinciale Lenzitti il numero civico 17.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto l’Enel invita a non commettere imprudenze e ad evitare l’utilizzo di ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito di Enel distribuzione o inviare un sms al numero 3202041500 indicando il proprio codice POD.